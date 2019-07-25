Врач рассказала о вредных и полезных завтраках

Диетолог Елена Соломатина объяснила, чем опасен всего один пропущенный завтрак и какие продукты лучше съесть во время первого приема пищи. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Есть пропустить утренний прием пищи и «позавтракать» ближе к обеду, то можно спровоцировать дополнительный скачок сахара в крови.

«Не стоит пренебрегать завтраком и потому, что он дает энергию на весь день и повышает работоспособность», — отметила врач.

Специалист предупредила, что не пойдет на пользу организму сладкий завтрак, состоящий, например, из булки с чаем.

Не рекомендуется есть и хлопья. Потому как скоро вам опять захочетс