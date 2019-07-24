Ученые назвали время, когда лучше всего принимать ванну

Теплый душ или ванна вечером — известный способ улучшить сон. Но какие часы считаются идеальными для водных процедур?

Для тех, кто изо всех сил старается выспаться каждую ночь, несколько советов приводит MdicalNewsToday.

Мы знаем, что регулярные физические упражнения, поддержание прохлады в спальне и отказ от алкоголя перед сном способствуют хорошему ночному отдыху. Сильный расслабляющий эффект дает также погружение всем телом в воду приятной температуры.

Ученые проанализировали 5322 исследования о «пассивном нагревании тела» и засыпании. Учитывались такие показатели, как задержка начала сна, количества пробуждений после погружения в сон, общее время сна, его глубокие фазы, эффективность и субъективная удовлетворенность человека сном.

Результаты анализа показали: лучшее время для принятия душа или ванны — 1-2 часа перед сном. Чтобы человек мог сполна пожать плоды «водного отдыха», продолжительность нахождения в воде не должна превышать 10 минут. В этом случае тело охладится до оптимальной температуры, улучшится кровообращение от «ядра» к периферии — рукам и ногам.

Насладившись ванной за час-два до сна, человек синхронизирует свой температурный ритм с ритмами разных органов, что в свою очередь поможет быстрее заснуть. Сам сон будет качественным, глубоким, с минимальным количеством пробуждений, а утром появится ощущение легкости и полноты сил.

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