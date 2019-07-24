Ученые рассказали, как предсказать болезни по шагам

Исследователи из Американского гериатрического общества оценили скорость ходьбы добровольцев и выяснили, как она связана с возможными проблемами со здоровьем в будущем. Об этом пишет Medicalxpress.

Сообщается, что участники эксперимента в возрасте от 70 лет и старше должны были преодолевать различные расстояния.

Ученые оценивали как скорость ходьбы, так и то, насколько хорошо добровольцы реагировали на «препятствия» — светофоры, пешеходные переходы и так далее.

В начале эксперимента люди без проблем преодолевали расстояние в 400 метров, а также могли сделать десять шагов в гору без отдыха.

Каждые шесть месяцев (в общем наблюдения длились в течение восьми лет) исследователи «контрольно» следили за тем, как люди преодолевают все то же расстояние в 400 метров.

Чем медленнее человек шел и хуже ориентировался, тем больше была вероятность появления у него в будущем связанной с подвижностью инвалидности и прочих недугов.

В финале эксперимента многие люди уже не могли преодолеть расстояние в 400 метров. В основном, это были женщины, страдающие от ожирения, диабета, болей в коленях. У них также наблюдались проблемы с дыханием и симптомы депрессии.

«Медленная скорость ходьбы как в обычном, так и в «усложненном» режиме, связана с повышенным риском развития инвалидности в течение следующих восьми лет»,

— заключили специалисты.