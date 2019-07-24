Как обезопасить себя от солнечного и теплового удара

Лето — пора повышенной опасности. Жара негативно сказывается не только на здоровье людей с хроническими заболеваниями, но и на состоянии здоровых людей. В Приморском крае муссонный климат — климат, предполагающий достаточно высокую влажность в летний период. Это обстоятельство делает жаркую погоду особенно опасной. В особенности негативные последствия выражены в прибрежных районах края. Практически каждый человек может «испытать» на себе солнечный или тепловой удар.

Сократить до минимума количество времени пребывания на солнце. Стараться не находиться на улице в часы, когда солнце находиться в зените, то есть с 10 до 16. В жаркие дни рекомендуется стараться находиться в тени вне зависимости от времени, когда вы оказались на улице, и носить головной убор. Рекомендуется отдавать предпочтение легкой одежде светлых тонов из натуральных тканей (хлопок, лен и другие). При себе всегда должна быть бутылочка минеральной воды объемом 0,5-0,75 л. Следует снизить физическую активность и физические нагрузки до минимума. Солнечный удар и тепловой удар между собой имеют некоторые незначительные отличия, однако, проявления у них одинаковые: головная боль, головокружении, мелькание мушек перед глазами, тошнота, рвота, потеря сознания, в отдельных случаях — судороги. Однако способы обезопасить себя от подобных последствий все-таки есть.

Если тепловой или солнечный удар все же случился, пострадавшего нужно увести в тень, дать ему обильное питье, смочить ткань холодной водой и протереть тело человека и вызвать скорую помощь. В случае неоказания необходимой медицинской помощи при тепловом или солнечном ударе может грозить летальным исходом.