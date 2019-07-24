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Названа опасность пропущенного завтрака 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Globallookpress.com
Ученые Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии, а также их европейские коллеги выяснили, что пропуск завтрака связан с высоким риском ожирения у подростков, а также преждевременным развитием диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали данные о 3528 подростках в возрасте от 12,5 до 17,5 лет, которые проживали в десяти крупных городах Европы, а также о 991 бразильском подростке 14-18 лет. Это позволило изучить связь между образом жизни детей, включая уровень физической активности и рацион питания, и риском различных заболеваний. При этом учитывался индекс массы тела, рост, обхват талии и отношение талии к росту.
По словам ученых, среди всех типов поведения, связанных с употреблением пищи, самая сильная корреляция с признаками ожирения наблюдалась у частоты пропусков завтрака. У мальчиков, которые не завтракали, средняя длина талия была на 2,13-2,61 сантиметра больше, чем у тех, кто ел по утрам. У девочек — на 1,97 сантиметра. Средний индекс массы тела также вырастал, даже несмотря на здоровый сон.
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