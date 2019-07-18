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В Минздраве заступились за пальмовое масло 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пальмовое масло само по себе безвредно, но может приобрести опасные свойства при очистке и неправильной транспортировке. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
«Везде пытаются сэкономить — это плохо, а само по себе как продукт никаких возражений не имеет», — сказал он.
По его словам, качество масла может портиться из-за недобросовестного перевозчика. Тутельян указал, что однажды где-то вычитал, что продукт везли в танкерах после нефти.
Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает. Также в нем нет полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо для профилактики нарушений липидного обмена и развития атеросклероза.
18 июля стало известно о планах властей отменить льготы для пальмового масла и поднять на него НДС с 10 до 20 процентов. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.
Дискуссии вокруг этого масла разворачиваются в обществе уже несколько лет. Некоторые считают его дешевым заменителем молочного и других жиров, который откладывается в организме и способен нанести вред здоровью в будущем. Часть экспертного сообщества выступает на стороне масла. Например, в Роскачестве уверены, что оно полезнее сливочного, безопасно для сердца и сосудов, в нем много витаминов А и Е.
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Комментарии3
ЗОЖ , Минздрав РФ , Госдума
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