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Куда заведут мир противники прививок 

Рамблер 2 часа назад
Всемирная организация здравоохранения назвала новую угрозы для человечества, ею оказался массовый отказ от вакцинации. По данным ВОЗ, вовремя сделанные прививки каждый год спасают 2-3 миллиона человек от преждевременной смерти, но многие люди сейчас категорически против вакцин. В Японии, Украине, Франции, которые сегодня лидируют по числу антипрививочников, против вакцинации более половины населения. Чем на самом деле грозит это нездоровое увлечение?
ЗОЖ , Видео , Наука , ВОЗ
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