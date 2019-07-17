Всемирная организация здравоохранения назвала новую угрозы для человечества, ею оказался массовый отказ от вакцинации. По данным ВОЗ, вовремя сделанные прививки каждый год спасают 2-3 миллиона человек от преждевременной смерти, но многие люди сейчас категорически против вакцин. В Японии, Украине, Франции, которые сегодня лидируют по числу антипрививочников, против вакцинации более половины населения. Чем на самом деле грозит это нездоровое увлечение?
Куда заведут мир противники прививок
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