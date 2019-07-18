Врачи рассказал, когда лучше употреблять сладкое

По мнению врачей если уж без сладкого никак, то надо его употреблять хотя бы в определенное время. Об этом передает издание «Питерские заметки».

В качестве сладкого диетолог Анна Ивашкевич советует кушать сладости с небыстрыми углеводами. К ним она относит горький шоколад, зефир, пастилу.

Жирные кремовые десерты, которые не несут никакую пользу организму, эксперт по питанию советует вообще исключить из рациона. Такого рода сладости, по ее словам, дадут о себе знать в виде лишних килограммов на талии.

Самым выгодным временем для сладкого считается с 15:30 до 17:00. В эти часы значительно снижается выработка двух гормонов — кортизола и мелатонина. В связи с чем и появляются сонливость и апатия, при которой помогут небольшой десерт и чашка кофе.