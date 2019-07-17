Продукты, которые убивают печень

Существуют продукты, которые разрушают печень. О некоторых, например, алкоголе, мы знаем давно. Но о других мы можем не догадываться и спокойной включать их в свой ежедневный рацион. Эти продукты стоит исключить людям, у которых есть проблемы с печенью. Или, если вы хотите поддерживать ее в здоровом состоянии на протяжении долгих лет.

Острое и специи

Крайне плохо на печень влияют острые продукты и специи. Они создают дополнительную нагрузку на печень. Дело в том, что она работает как фильтр, поэтому путает жгучие продукты с токсинами, пытаясь от них избавиться. Чем сильнее работает орган, тем быстрее он изнашивается. Из рациона нужно исключить острые приправы и уксусы. Кроме того, нужно свести к минимуму употребление чеснока, редьки, лука и редиски.

Сладости

Продукты, перенасыщенные сахаром, сильно разрушают печень. Орган может справиться только с 90 граммами глюкозы, которые попали в организм одновременно. Остальное печень превращает в жир. Это может стать первым шагом к ожирению важного органа. Не стоит полностью исключать сладости из своего рациона. Нужно немного сократить их количество или не переедать ими за один прием пищи.

Жирная пища

Чрезмерное количества жира опасно не только для печени, но и для всего организма в целом. Много жирной пищи создает сильную нагрузку на печень, и она перестает справляться со своими функциями. Тогда вредные вещества откладываются между клетками органа. Из-за жировых отложений печень разрушается и перестает выполнять свои функции. Конечно, со временем она восстанавливается, но прием жирной еды на регулярной основе может сильно сказаться на здоровье.