Женщина сломала позвоночник на занятиях йогой

Ей пришлось перенести мучительную операцию, и теперь она ходит с тростью, но не намерена сдаваться.

Ныне 31-летняя жительница Канады Дженнифер Понд услышала хруст, когда стояла в позе со скручиванием на занятии йогой в 2014 году — как выяснилось, она сломала кость в основании позвоночника, сообщает британское издание Daily Mail.

Женщина сразу почувствовала боль в ноге, но подумала, что просто потянула мышцу. Потом стала болеть вторая нога, поясница. К моменту, когда мисс Понд обратилась к врачу первоначальная травма привела к смещению позвонка — спондилолистезу. Это вызывает постоянную боль у мисс Понд, женщина хромает и не может передвигаться на большие расстояния.

В течение следующих четырех лет мисс Понд пробовала много нехирургических вмешательств, включая физиотерапию, иглоукалывание и массаж, которые мало помогали облегчить ее дискомфорт.

Несмотря на свой страх перед операцией и вероятность того, что слияние позвоночника может улучшить качество жизни пациента лишь на 60 процентов, мисс Понд в конце концов согласилась пойти под нож.

Процедура включает в себя слияние скользящей кости в позвоночнике с костями рядом с ней с помощью металлических винтов и стержней, которые остаются там навсегда.

Операция прошла 10 июня. Сразу после нее у Дженнифер Понд появилась сильная боль, также ее пришлось реанимировать. Однако уже сейчас она ходит лучше, чем до операции.

«Восстановление было медленным, но теперь я могу лучше двигаться. Моя левая нога ниже колена в основном онемела, но я чувствую себя более уверенно».

Дженнифер настроена решительно, она хочет наверстать упущенное за эти 4 года, говорить «да» возможностям жизни и, помимо прочего, мечтает иметь детей.