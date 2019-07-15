Почему не стоит доверять мифам об аллергии

Аллергию называют настоящей бедой XXI века — многие считают, что в современных мегаполисах слишком грязно, поэтому у людей все чаще возникают аллергические реакции. Действительно, в последние годы аллергиков становится все больше, вот только ученые связывают это не с загрязненностью городов, а наоборот — с тем, что горожане ведут слишком «чистый» образ жизни, в частности, реже контактируют с растениями, животными и микробами, и неподготовленная иммунная система оказывается не готова к таким встречам. Вообще, с распространением аллергии в обществе появилось немало мифов о том, из-за чего она возникает и как ее лечить. И сегодня мы расскажем вам о десятке самых популярных «сказок» об аллергии и аллергиках.

Аллергики чаще болеют, потому что у них слабый иммунитет

В городе N

Это не так. Устойчивость к инфекциям у аллергика может быть абсолютно такой же, как у человека, не страдающего аллергией. Да и иммунитет у аллергиков не слабый — он просто работает немного по-другому. Дело в том, что за обнаружение вредных вирусов и бактерий отвечают Т-лимфоциты, однако при аллергии они нередко ошибаются и воспринимают как угрозу не только вирусы, но и совершенно безобидные белки — аллергены. Заприметив «неприятелей», Т-лимфоциты передают сигнал В-лимфоцитам, которые передают аллергенам иммуноглобулин-Е, а он, в свою очередь, прикрепляется к так называемым тучным клеткам, расположенным на коже и слизистых. Видя аллерген, тучные клетки выбрасывают в кровь гистамин, который вызывает те самые зуд, отеки и сыпь на коже. Именно поэтому первой помощи при приступе аллергии являются антигистаминные средства, которые позволяют таким клеткам не замечать гистамин, однако само заболевание при этом никуда не девается.

Аллергия — это врожденное

Аллергия может быть не только врожденной, но и приобретенной. Например, симптомы пищевой аллергии могут проявиться в любом возрасте — и после употребления тех продуктов, которые вы спокойно ели на протяжении всей жизни. Да, аллергия имеет генетическую предрасположенность: если мать или отец ребенка страдает аллергией, шансов испытать то же самое у ребенка довольно много. Однако болезнь может появиться даже в том случае, если ваши родители никогда не были аллергиками.

Самое эффективное лекарство от аллергии — «Супрастин»

Несмотря на то, что медики давно придумали более современные средства для борьбы с симптомами аллергии, многие упрямо продолжают считать лучшим лекарством «Супрастин». Однако этот препарат, относящийся к первому поколению антигистаминных, вызывает сонливость и много других побочных эффектов. Недаром его нет в списке рекомендаций ВОЗ , а в США «Суправстин» даже не разрешен к продаже. Гораздо меньше побочек вызывают лекарства второго поколения — например, «Зодак», «Зиртек» или «Цетрин», которые действуют за счет цетиризина и лоратадина, а не хлоропирамина. Они практически не дают нежелательных эффектов и действуют намного дольше. А вот препараты третьего, четвертого и последующих поколений — это не более чем маркетинговая уловка, и в реальности это те же лекарства второго поколения.

Аллергию можно вылечить при помощи гомеопатии

Гомеопатия в случае с аллергией бесполезна, и ни один квалифицированный врач не назначит аллергику гомеопатическое средство. Равно как и специальный массаж, иглоукалывание, рефлексотерапия и отвар тысячелистника. Поэтому, если вы заметили у себя симптомы аллергии, идите к аллергологу, а не к гомеопату. И уже тем более не пытайтесь следовать советам с «народными средствами» из интернета.

Тополиный пух — один из сильнейших аллергенов

В городе N

Многие, в том числе сами аллергики, уверены, что тополиный пух — это мощный аллерген. Однако сам по себе он аллергию не вызывает: он лишь механически раздражает слизистые, а также собирает и переносит пыльцу других растений, которая и является аллергеном. Зато тополя очищают воздух гораздо эффективнее других деревьев: в период с мая по сентябрь один тополь поглощает около 44 кг углекислого газа, в то время как его ближайший конкурент — дуб — всего 28 кг.

Аллергия на сладкое

Аллергия на сладкое — отдельная тема, ведь многие родители уверены, что их дети страдают именно ей. Между тем, никакой аллергии на сладкое не существует в природе. Аллергия может быть на какао, которое содержится в шоколаде, или орехи, которые использовали при производстве сладости. Однако бесконтрольное поедание шоколадок может вызвать так называемую псевдоаллергию — симптомы, которые похожи на настоящую аллергическую реакцию. В этом случае отказываться от шоколада не обязательно — главное, есть его в ограниченном количестве.

Лысые кошки не вызывают аллергию

На самом деле, вызывают. Большинство аллергиков реагируют на белок, который содержится в выделениях кошачьих сальных желез. И если у животного есть шерсть, этот белок будет на ней, а если нет — на коже.

Аллергию можно вылечить раз и навсегда

Аллергию действительно можно попробовать вылечить раз и навсегда. Вот только никаких гарантий, что она не появится снова, вам никто не даст. Справиться с этим заболеванием помогает аллерген-специфическая иммунотерапия — в виде трехлетнего курса таблеток или инъекций. Таким методом можно лечить аллергию на пыльцу, пылевых клещей и яд жалящих насекомых. Однако подходит она не всем, имеет ряд побочных эффектов и может вернуться через 10–15 лет — в таком случае курс придется повторять.