Найден необычный способ борьбы с вредными привычками

Есть предположение, что возможность ежедневно наблюдать красивые пейзажи значительно уменьшает зависимость от сигарет, алкоголя, а также потребления вредной пищи. Об этом сообщает medikforum.ru со ссылкой на журнал Health and Place.

Авторы работы постарались научно обосновать связь между естественной средой и образом жизни человека, включая пристрастия, привычки, психологические особенности. В рамках исследования они проанализировали, как много зеленых насаждений в местности, где живут участники эксперимента.

Учитывалось также, есть ли в жилище домашние растения и располагается ли рядом с домом сад или огород. Выяснилось, что наличие большого количества зелени как в доме, так и рядом с ним мотивирует к ведению здорового образа жизни.

Любопытно, что у людей снижалось желание «убивать» свой организм чем-то вредным вне зависимости от уровня физической активности.

В итоге специалисты порекомендовали как можно больше внимания уделять озеленению городов, созданию уголков природы.