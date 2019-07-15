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Найден необычный способ борьбы с вредными привычками 

Yellmed 55 минут назад
Фото: depositphotos
Есть предположение, что возможность ежедневно наблюдать красивые пейзажи значительно уменьшает зависимость от сигарет, алкоголя, а также потребления вредной пищи. Об этом сообщает medikforum.ru со ссылкой на журнал Health and Place.
Авторы работы постарались научно обосновать связь между естественной средой и образом жизни человека, включая пристрастия, привычки, психологические особенности. В рамках исследования они проанализировали, как много зеленых насаждений в местности, где живут участники эксперимента.
Учитывалось также, есть ли в жилище домашние растения и располагается ли рядом с домом сад или огород. Выяснилось, что наличие большого количества зелени как в доме, так и рядом с ним мотивирует к ведению здорового образа жизни.
Любопытно, что у людей снижалось желание «убивать» свой организм чем-то вредным вне зависимости от уровня физической активности.
В итоге специалисты порекомендовали как можно больше внимания уделять озеленению городов, созданию уголков природы.
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ЗОЖ , medikforum.ru
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