Найден эффективный способ снизить риск развития деменции

Ученые впервые подтвердили, что эти полезные советы помогают существенно снизить риск развития деменции.

Новые исследования доказали, что здоровый образ жизни действительно снижает риск развития деменции на 32% у тех людей, кто имеет высокий генетический риск развития этой болезни, сообщает британское издание Daily Mail.

Ведущий автор исследования доктор Эльзбета Кузьма из Медицинской школы Университета Эксетера заявила, что это исследование стало первой работой, в которой проанализировано, в какой степени вы можете компенсировать свой генетический риск деменции, ведя здоровый образ жизни.

В исследовании, опубликованном в JAMA (еженедельный международный медицинский научный журнал, издаваемый American Medical Association) и представленном на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера 2019 в Лос-Анджелесе, проанализированы данные 196 383 взрослых европейского происхождения в возрасте 60 лет и старше из британского Биобанка.

Исследователи выявили 1769 случаев деменции в течение 8-летнего периода наблюдения.

Эталоном здорового образа жизни считается тот, кто не курит и ездит на велосипеде как минимум 2,5 часа в неделю. Что касается еды, они придерживаются сбалансированной диеты, которая включает более трех порций фруктов и овощей в день, едят рыбу два раза в неделю, редко едят обработанное мясо и пьют не более одной пинты пива в день.

Команда обнаружила, что ведение здорового образа жизни связано со снижением риска деменции во всех группах генетического риска.

«Главная идея заключается в том, что если вы ведете здоровый образ жизни, это связано с уменьшением риска деменции — независимо от вашего генетического риска»,

— отметила автор исследования.