Почему люди с возрастом больше мерзнут

Годы приносят нам не только мудрость и новые морщины, но и изменения в нашем организме. Так например, эксперты объяснили, почему с возрастом мы начинаем больше мерзнуть, а легкая куртка больше не греет нас осенним вечером.

Основная причина — снижение кровообращения. Стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность и под кожей происходит истончение жирового слоя, который раньше помогал дольше сохранять тепло.

С возрастом могут замедляться и метаболические реакции на холод. Например, вазорецепторы уже не так быстро направляют кровеносные сосуды на сжатие, чтобы поддерживать температуру тела.

Кроме того, высокий уровень холестерина, который мы «зарабатываем» с годами, также может уменьшить кровоток. А состояние щитовидной железы влияет на способность людей регулировать свою температуру.

Однако, то, что с возрастом человек резко стал больше мерзнуть, может быть следствием приобретенных заболеваний. Так, повышение чувствительности к холоду может быть признаком гипертонии или диабета, считает доктор Шарон А. Брангман, профессор медицины в Университете штата Нью-Йорк SUNY.

Некоторые лекарства, такие как бета-блокаторы, могут снижать частоту сердечных сокращений, что может уменьшить кровообращение в руках и ногах. Блокаторы кальциевых каналов, используемые при гипертонии, работают путем расслабления кровеносных сосудов, что может увеличить потерю тепла.

Задумайтесь, может пожилые люди просто более чувствительны к холоду, и, возможно, именно поэтому бабушки всегда стараются одеть внуков потеплее, даже, когда на улице светит солнце.