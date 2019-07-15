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Причины и профилактика кишечных расстройств 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Мы ждем отпуск целый год, продумываем все до мелочей, мечтаем, как будем радоваться новым местам, вкусной еде. Но часто наш отдых портят пищевые отравления и кишечные инфекции
Расстройство кишечника может быть вызвано несколькими причинами.
  • Первое: и в незнакомом, и в знакомом месте вы можете подцепить такую заразу, как кишечные палочки и лямблии, ротавирусы и возбудители дизентерии.
  • Второе: новое место предполагает новую пищу. И организм может среагировать на смену рациона.
  • Третье: смена питьевой воды.
  • Четвертое: нарушение правил гигиены — нерегулярное мытье рук, недостаточно промытые овощи и фрукты.
  • Пятое: организм испытывает стресс при длительном перелете, смене климата, часового пояса и т. д.
  • Шестое: вы вводите в рацион большое количество фруктов, особенно экзотических.
Специалисты выделили в отдельный список продукты, наиболее рискованные для путешествующего человека. Это любая не бутилированная вода; морепродукты; мясо, приготовленное с кровью; зелень, салаты и листовые овощи, непастеризованные молочные продукты и фрукты.
Люди, имеющие за плечами длительный опыт поездок, в том числе в страны, находящиеся в зоне риска по кишечным заболеваниям, советуют подготовиться к отпуску заранее. И пропить курс пробиотиков, чтобы укрепить иммунитет и улучшить микрофлору кишечника.
Во время отпуска нужно помнить о нескольких непреложных правилах, которые надо соблюдать как детям, так и взрослым.
  • Мойте руки. С мылом и при любой возможности. Перед едой, после туалета, при возвращении в номер. В отпуске чем чаще вы моете руки, тем меньше шансов подцепить инфекцию. Носите с собой антибактериальные салфетки или специальный гель для рук.
  • Используйте только бутилированную воду, даже во время чистки зубов. Лучше покупать бутылки известного вам производителя. В кафе или ресторанах предпочтение отдавайте чаю и кофе — напиткам с кипяченой водой.
  • Не заказывайте напитки со льдом, так как его чаще всего делают из водопроводной воды. Если любите пиво или газировку, то перед употреблением протрите горлышко или крышку банки антибактериальной салфеткой, а лучше воспользуйтесь одноразовым стаканом.
  • Купленные фрукты и овощи всегда после мытья под краном споласкивайте бутилированной водой.
  • Если вам придется есть в сомнительных заведениях, например в индийской забегаловке на краю деревни, то выбирайте хорошо прожаренные или вареные блюда, чтобы свести риски к минимуму. Желудок европейца может не воспринять еду, которую с удовольствием много лет едят местные жители. Будьте аккуратны и не экспериментируйте.
При первых признаках расстройства пейте как можно больше воды. Откажитесь от кофе и черного чая. Можно пить травяные отвары. Лучше, если напитки будут немного сладкими или солеными. Если диарея продолжается более двух суток, помимо нее и рвоты ощущается боль в животе, температура поднялась выше 38 градусов и в стуле присутствует кровь, то нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью.
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