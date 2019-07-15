Причины и профилактика кишечных расстройств

Мы ждем отпуск целый год, продумываем все до мелочей, мечтаем, как будем радоваться новым местам, вкусной еде. Но часто наш отдых портят пищевые отравления и кишечные инфекции

Первое: и в незнакомом, и в знакомом месте вы можете подцепить такую заразу, как кишечные палочки и лямблии, ротавирусы и возбудители дизентерии.

Второе: новое место предполагает новую пищу. И организм может среагировать на смену рациона.

Третье: смена питьевой воды.

Четвертое: нарушение правил гигиены — нерегулярное мытье рук, недостаточно промытые овощи и фрукты.

Пятое: организм испытывает стресс при длительном перелете, смене климата, часового пояса и т. д.

Шестое: вы вводите в рацион большое количество фруктов, особенно экзотических. Расстройство кишечника может быть вызвано несколькими причинами.

Специалисты выделили в отдельный список продукты, наиболее рискованные для путешествующего человека. Это любая не бутилированная вода; морепродукты; мясо, приготовленное с кровью; зелень, салаты и листовые овощи, непастеризованные молочные продукты и фрукты.

Люди, имеющие за плечами длительный опыт поездок, в том числе в страны, находящиеся в зоне риска по кишечным заболеваниям, советуют подготовиться к отпуску заранее. И пропить курс пробиотиков, чтобы укрепить иммунитет и улучшить микрофлору кишечника.

Мойте руки. С мылом и при любой возможности. Перед едой, после туалета, при возвращении в номер. В отпуске чем чаще вы моете руки, тем меньше шансов подцепить инфекцию. Носите с собой антибактериальные салфетки или специальный гель для рук.

Используйте только бутилированную воду, даже во время чистки зубов. Лучше покупать бутылки известного вам производителя. В кафе или ресторанах предпочтение отдавайте чаю и кофе — напиткам с кипяченой водой.

Не заказывайте напитки со льдом, так как его чаще всего делают из водопроводной воды. Если любите пиво или газировку, то перед употреблением протрите горлышко или крышку банки антибактериальной салфеткой, а лучше воспользуйтесь одноразовым стаканом.

Купленные фрукты и овощи всегда после мытья под краном споласкивайте бутилированной водой.

Если вам придется есть в сомнительных заведениях, например в индийской забегаловке на краю деревни, то выбирайте хорошо прожаренные или вареные блюда, чтобы свести риски к минимуму. Желудок европейца может не воспринять еду, которую с удовольствием много лет едят местные жители. Будьте аккуратны и не экспериментируйте. Во время отпуска нужно помнить о нескольких непреложных правилах, которые надо соблюдать как детям, так и взрослым.

При первых признаках расстройства пейте как можно больше воды. Откажитесь от кофе и черного чая. Можно пить травяные отвары. Лучше, если напитки будут немного сладкими или солеными. Если диарея продолжается более двух суток, помимо нее и рвоты ощущается боль в животе, температура поднялась выше 38 градусов и в стуле присутствует кровь, то нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью.