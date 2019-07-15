Средства, которые могут вызвать аллергию на солнце

В период активного солнца многие сталкиваются с фотосенсибилизацией или, другими словами, с повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам. После отдыха на теле и лице могут появиться покраснения, сыпь и зуд. Это так называемая аллергия на солнце, симптомы которой возникают иногда сразу, а иногда — через несколько часов или на второй-третий день после загара.

Такая реакция организма обычно возникает у людей со слабым иммунитетом. Но существуют и другие причины фотосенсибилизации.

Антибиотики

Прием ряда антибиотиков способен повышать чувствительность кожи к УФ-излучению. Пребывание на активном солнце во время их употребления может привести к фотоаллергическим и фототоксическим реакциям, проявляющимся в виде ожогов, зуда, сыпи, покраснений и стойкой пигментации.

Обезболивающие препараты

Во время приема обезболивающих препаратов также желательно ограничить пребывание на открытом солнце, поскольку в этом случае возможны фототоксические реакции, такие как серьезные ожоги и стойкое покраснение. А вот если ожоги уже образовались, употребление обезболивающих поможет уменьшить боль и справиться с воспалительным процессом.

Ретиноиды

В настоящее время производные витамина А входят в состав многих лечебных средств, используемых для борьбы с акне, а сам ретинол используется при производстве большинства омолаживающих уходовых средств. Однако во время отдыха в местах с повышенной инсоляцией ретиноиды довольно опасны и даже после кратковременного солнечного облучения могут стать причиной тяжелых форм солнечных ожогов или затяжного аллергического дерматита.

Парфюмерия

Во время отдыха, особенно во время пребывания на пляже, не стоит пользоваться парфюмированными средствами. Многие из них содержат натуральные масла и экстракты различных растений, значительно усиливающие чувствительность кожи к УФ-излучению и приводящие к образованию стойкой пигментации, от которой сложно избавиться.

Оральные контрацептивы

Современные гормональные противозачаточные средства содержат минимальное количество половых гормонов. Несмотря на это, они способны значительно усиливать чувствительность меланоцитов к солнцу. Под воздействием активного солнечного излучения синтезирующие пигмент клетки могут активизироваться, тем самым вызвав стойкую пигментацию. Более того, в этом случае сильно возрастает риск злокачественного перерождения родинок. Поэтому во время приема контрацептивов загар крайне не рекомендуется.

УФ-фильтры

Некоторые УФ-фильтры могут вызвать фотодерматит. Людям с чувствительной кожей и особенно детям до трех лет рекомендуется применять защитные средства, содержащие такие физические фильтры, как диоксид титана или оксид цинка. Их также можно встретить под названием минеральные фильтры, они безопасны и эффективно отражают солнечные лучи. Но при этом имеют высокую плотность и могут быть заметны на кожe. После купания необходимо повторное нанесение солнцезащитного средства.

Какие процедуры помогут защитить кожу в период активного солнца

Подготовиться к отдыху, а также максимально восстановить кожу после фотоповреждения помогут такие косметологические процедуры, как биоревитализация и мезотерапия.

Гиалуроновая кислота наполнит кожу влагой, предотвратит ее обезвоживание вследствие воздействия солнца и соленой воды, укрепит ее иммунитет и окажет выраженное противовоспалительное действие. А дополнительные компоненты, входящие в состав инъекционного препарата (пептиды, витамины, антиоксиданты) помогут избежать пигментации или быстро устранить ее в случае возникновения.

Подготовку к отпуску лучше начать заблаговременно. Достаточно провести 1-2 процедуры биоревитализации не менее, чем за 2 недели до планируемого отдыха для предупреждения негативного воздействия климатических факторов. И не забывайте использовать SPF фильтры с максимальной степенью защиты от солнца! А вот восстановить и увлажнить кожу можно не откладывая, а сразу в ближайшие дни после возвращения домой. Таким образом, негативное воздействие солнца будет нейтрализовано максимально быстро.