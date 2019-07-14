Чем на самом деле грозит сутулая спина

Не сутулься! Этот призыв многие научились игнорировать еще со школьной скамьи, и поэтому сейчас отыскать человека с хорошей осанкой становится непосильной задачей. Разбираемся, почему так важно держать спину ровно и что будет с организмом, если позвоночник все время находится в скрюченном положении.

Дыхание

При нарушении осанки живот выдвигается вперед, плечи опускаются, а грудная клетка становится как бы вдавленной. В результате становится практически невозможно сделать нормальный глубокий вдох, в кровь поступает меньше кислорода, от чего страдают все органы, нарушается обмен веществ, ускоряются процессы старения, снижается иммунитет.

Двойной подбородок

Неправильная осанка ведет и к нарушению положения головы, из-за чего перерастягиваются и слабеют мышцы шеи, усиливается опущение тканей в области лица и появляется второй подбородок. Стоит распрямить спину и расправить грудь, как голова займет правильное положение.

Боли в спине

Мышцы передней поверхности тела при нарушении осанки постоянно находятся в сокращенном состоянии, в то время как мышцы спины излишне растягиваются. Человеку становится сложнее поддерживать правильное положение тела в пространстве, включаются компенсаторные механизме — это значит, что работать начинают более мелкие стабилизаторы, которые не предназначены для такой нагрузки.