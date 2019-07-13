Определена норма здорового сна

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал о норме здорового сна. Об этом сообщил RT.

Специалист утверждает, что количество необходимых для полноценного отдыха часов сна зависит от конкретного организма и у каждого человека этот показатель индивидуален. В среднем норма составляет от семи до восьми часов, но существуют генетически заложенные отличия. Так называемым «короткоспящим» людям может потребоваться меньше, а «длинноспящим» — больше часов сна, чем нужно среднестатистическому человеку.

В случае же если человек не высыпается, проспав то количество часов, которое ему обычно достаточно для восстановления, то, по мнению Александра Пальмана, ему нужно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться признаком гиперсомнии — избыточной сонливости, вызванной депрессией, синдромом обструктивного апноэ сна или другими физическими или психологическими причинами.

Недосып в будние дни может частично компенсироваться длительным сном в выходные. Однако врач-сомнолог считает, что дефицит сна все же будет сказываться на состоянии человека в период бодрствования, степени его активности и уровне энергии.