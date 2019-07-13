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Определена норма здорового сна 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: David Zalubowski / AP
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал о норме здорового сна. Об этом сообщил RT.
Специалист утверждает, что количество необходимых для полноценного отдыха часов сна зависит от конкретного организма и у каждого человека этот показатель индивидуален. В среднем норма составляет от семи до восьми часов, но существуют генетически заложенные отличия. Так называемым «короткоспящим» людям может потребоваться меньше, а «длинноспящим» — больше часов сна, чем нужно среднестатистическому человеку.
В случае же если человек не высыпается, проспав то количество часов, которое ему обычно достаточно для восстановления, то, по мнению Александра Пальмана, ему нужно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться признаком гиперсомнии — избыточной сонливости, вызванной депрессией, синдромом обструктивного апноэ сна или другими физическими или психологическими причинами.
Недосып в будние дни может частично компенсироваться длительным сном в выходные. Однако врач-сомнолог считает, что дефицит сна все же будет сказываться на состоянии человека в период бодрствования, степени его активности и уровне энергии.
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