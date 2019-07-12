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Девушка спровоцировала приступ у сестры, расчесав ее 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
По словам врачей, к которым обратилась семья, они сталкиваются с этим несколько раз в год.
Американка Алишия Браун Филипс всего лишь хотела причесать свою сестру-подростка Грэйси. Через несколько минут Грэйси побледнела, у нее началась рвота, а потом случился обморок и судорожный приступ. Когда девочка пришла в себя, семья отправилась в больницу. Врачи не нашли никаких симптомов заболевания, но узнав, что инцидент произошел во время расчесывания, поставили диагноз Hair-Grooming Syncope, который можно перевести как «обморок причесывания».
Такое редкое состояние возникает у детей в возрасте от пяти до 13 лет, чаще у девочек.
Причина в том, что манипуляции с волосами стимулируют чувствительные нервные окончания, кроме того, причесывание утром, на голодный желудок, или в душном помещении может вызвать резкое падение кровяного давления.
Обо всем этом напуганная Алишия написала в своем Facebook пост, публикация быстро набрала популярность.
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ЗОЖ
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