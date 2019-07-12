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Названа опасность использования телефонов по ночам 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты из Университетов Страсбурга и Амстердама провели исследование и узнали, чем может быть опасно использование телефонов ночью. Был проведен эксперимент с крысами.
Так, во время эксперимента животных облучали ночью синим светом. На следующий день у них был более сильный аппетит, и они пили больше воды с сахаром. Помимо этого, их организм менял переносимость сахара. По этой причине, его уровень вкрови крыс увеличивался до аномальных показателей.
По мнению специалистов, виной всему изменения в гормонах. Синий свет, как заявили ученые, также воздействует на клетки сетчатки, которые напрямую передают информацию в мозга о сне, обмене веществ и аппетите, сообщает kolmovo.ru.
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