Мужчина не снял линзы и ослеп на один глаз

В английском городе Шрусбери мужчина ослеп на один глаз после душа.

Дело в том, что 29-летний Ник Хамфрис забыл снять линзы перед душем, а через какое-то время заметил на одном глазу царапину. Тогда врачи диагностировали ему акантамебный кератит.

Так, на роговице правого глаза специалисты обнаружили амебу вида Acanthamoeba, которая попадает в глаз через маленькую ранку. Такие ранки возникают при соприкосновении линзы с водой.

Несколько месяцев британец использовал глазные капли, которые должны были убить бактерию, однако во время вождения у него резко пропало зрение на больном глазу.

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Роговица на правом глазу оказалось уничтожена. Врачи даже не исключали ампутацию глаза. Но Хамфрис уже пережил несколько операций и готовится к пересадке роговицы.