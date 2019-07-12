Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В России наступает сезон арбузов. Однако существуют противопоказания к их употреблению.
Многие начинают покупать сочные ягоды уже в начале июля, однако специалисты рекомендуют начинать есть арбузы только в конце августа. Это связано с тем, что ранние арбузы хранят в себе много опасностей. Зачастую производители используют интенсивную технологию выращивания бахчевых, что приводит к накапливанию нитратов, которые в организме превращаются в ядовитые вещества.
Кроме того, специалисты подчеркнули, что у арбуза существует целый ряд противопоказаний. Их не стоит употреблять в большом количестве. Арбуз состоит на 80% из воды, поэтому является сильным мочегонным средством, которое сильно нагружает почки. Противопоказано употребление арбуза людям с камнями в почках. Также его не следует употреблять больным сахарным диабетом первого типа, людям с расстройством желудка или диареей, больным пиелонефритом и при заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе. С осторожностью следует есть арбузы детям, так как они могут содержать нитраты.
Ранее врачи рассказали, кому нельзя есть крыжовник. Специалисты узнали, что у этой ягоды существует целый ряд противопоказаний. Так, крыжовник помимо полезных свойств имеет и такие, которые у некоторых вызовут негативное влияние на организм.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мужчин спасет от похмелья утренний секс Эксперты рассказали о тренировке для снижения давления Психолог: россиянки используют свою внешность для достижения целей
Комментарии5
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасен вирус папилломы и как его лечить
Признаки рака яичников
Найден новый способ уничтожения раковых клеток
Неочевидные признаки болезни сердца
Как на самом деле нужно принимать лекарства
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
04:07
Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
Болезни и лекарства
10:08
Почему врачи против арбузов до середины августа
ЗОЖ
01:22
Как практикуются начинающие хирурги
Наука Новости
24:07
Как отказ от прививок может вернуть Средневековье
Болезни и лекарства
00:39
Россияне начали экономить на лекарствах
Болезни и лекарства
00:30
Как выжил новорожденный с весом 590 грамм
Наука
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
01:21
Врачи развенчали мифы об онкологии
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение