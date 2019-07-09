Ребенок спас матери жизнь, отказавшись от груди

Ребенок спас матери жизнь, отказавшись пить молоко из ее груди.

Случай произошел в английском Ливерпуле. 37-летняя Джоан Карр заметила, что ее годовалый сын отказывается пить молоко из правой груди.

Женщина заподозрила у себя какую-то проблему и обратилась к специалистам, которые нашли у нее раковую опухоль в молочном протоке левой груди.

«Я обязана жизнью своему сыну. Это было настоящее чудо. Если бы не Дуджи, я бы никогда не узнала об опухоли…Нет никаких сомнений, что он спас мне жизнь», — отметила женщина.

Благодаря своевременному обращению к специалистам, все раковые клетки удалось удалить, и здоровье Джоан Карр сейчас в норме.