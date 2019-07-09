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Ребенок спас матери жизнь, отказавшись от груди 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Joanne Carr
Ребенок спас матери жизнь, отказавшись пить молоко из ее груди.
Случай произошел в английском Ливерпуле. 37-летняя Джоан Карр заметила, что ее годовалый сын отказывается пить молоко из правой груди.
Женщина заподозрила у себя какую-то проблему и обратилась к специалистам, которые нашли у нее раковую опухоль в молочном протоке левой груди.
«Я обязана жизнью своему сыну. Это было настоящее чудо. Если бы не Дуджи, я бы никогда не узнала об опухоли…Нет никаких сомнений, что он спас мне жизнь», — отметила женщина.
Благодаря своевременному обращению к специалистам, все раковые клетки удалось удалить, и здоровье Джоан Карр сейчас в норме.
ЗОЖ
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