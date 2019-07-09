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Названа главная причина высокой продолжительности жизни 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: pixabay
Ученые Испанского национального центра исследования рака выяснили, что продолжительность жизни различных видов зависит от скорости укорочения теломер — структур, защищающих хромосомы от генетических повреждений во время деления. Это позволило разработать формулу, по которой можно точно определить срок существования особи. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты сравнили теломеры мышей, коз, дельфинов, чаек, северных оленей, стервятников, фламинго, слонов и людей. Оказалось, что чем быстрее укорачиваются концы хромосом, тем короче средний (а не максимальный) срок жизни, который у людей оказался равен 79 лет. Таким образом, важна не сама длина теломер, поскольку существуют виды животных с очень длинными теломерами, но короткой продолжительностью жизни.
Теломеры человека теряют 70 пар оснований в год, а теломеры мышей — семь тысяч пар оснований. При этом скорость укорочения является лучшим параметром для определения долговечности особи того или иного вида, чем масса тела или частота сердечных сокращений.
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