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Самая пожилая американка поделилась секретом долголетия 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Уроженка американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи (Alelia Murphy) утверждает, что дожила до преклонных лет благодаря вере в Бога и активному образу жизни. Об этом сообщает информационный портал NBC New York.
В субботу, 6 июля, Мерфи отметила свой 114-й день рождения в кругу родственников и друзей. На празднике женщина появилась в нарядном желтом платье и с тиарой на голове. Ее сиделка Haтaлья Mлaмбизo (Natalia Mhlambiso) рассказала журналистам, что именинница всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом.
«Будьте с молодости активными и ешьте здоровую пищу, а с возрастом продолжайте в том же духе — вот в чем секрет», — подчеркнула Mлaмбизo, которая навещает Мерфи дважды в неделю.
«Верьте в Бога и будьте порядочным человеком», — добавила Мерфи, объясняя залог ее долголетия. Близкие подметили, что она никогда не пила алкоголь, однако очень любит мороженое, шоколад и газировку. Сейчас американка живет с помощницей и одной из ее внучек.
Алелия Мерфи стала самой пожилой жительницей США в январе 2019 года после смерти 114-летней Лесси Браун (Lessie Brown) из штата Oгaйo. Старейший человек в мире, 116-летняя Канэ Танака, проживает в японском городе Фукуока.
Ранее в июле сообщалось, что жительница английского города Станстед, графство Эссекс, дожила до ста лет благодаря любимому блюду. Столетняя Мэри Эмерсон рассказала, что большую часть своей жизни угощала домочадцев свежеиспеченными сосисками в тесте. «Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет», — заявила долгожительница.
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ЗОЖ , Новости , телеканал NBC
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