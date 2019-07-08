Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посещение сауны приравняли к физической нагрузке 

Мир24 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Красная жара»
Посещение сауны сопоставимо с физической нагрузкой, свидетельствует новое исследование, проведенное учеными из Университета Галле-Виттенберг совместно с Берлинским медицинским центром, сообщает EurekAlert!
Отдых в сауне, как и занятия спортом, повышает кровяное давление, учащается пульс. До сих пор считалось, что сауна снижает давление: сосуды расширяются от жары. Поэтому людям с низким давлением и сердечно-сосудистыми проблемами не рекомендуется посещать сауну, так как это может привести к потере сознания.
Ученые решили выяснить, как в самом деле посещение сауны влияет на сердечно-сосудистую систему. В исследовании приняли участие 19 добровольцев. Сначала им предложили попариться в течение 25 минут. В это время их кровяное давление и частота сердечных сокращений регулярно контролировались. Эксперимент показал, что в парилке эти значения сразу увеличиваются. Снизились они только через некоторое время после посещения сауны.
После этого участников исследования посадили на велотренажер и провели небольшую тренировку. Тех же значений артериального давления и частоты сердечных сокращений, что и при посещении сауны, испытуемые достигли при нагрузке около 100 Вт.
По словам ученых, любой желающий может пойти в сауну, это будет соответствовать умеренной физической нагрузке. Однако людям с низким давлением нужно быть осторожными после такого отдыха.
Отмечается, что регулярное посещение сауны дает эффект, как при физической активности, а также может оказывать положительное долгосрочное воздействие на сердечно-сосудистую систему. При этом сауну (без физической нагрузки) не стоит использовать как способ похудеть: организм будет только терять воду.
Мир24: последние новости
Названы виды физических нагрузок, снижающие давление Врачи научились восстанавливать подвижность рук у парализованных пациентов Сон в одной постели с кошкой чреват шизофренией
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алкоголь признали опаснее героина и кокаина
Найден способ предотвратить внезапную смерть
Прогулка по пляжу обернулась трагедией7
Обязательно ли удалять зуб с кистой
Минздрав назвал отличия аллергии от простуды1
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
01:19
Ученые впервые удалили ВИЧ из организма
Болезни и лекарства
04:07
Как быстро избавиться от зубной боли
Народная медицина
02:57
Как избавиться от проблем со зрением за неделю
Народная медицина
03:47
Когда выпустят лекарство от инсульта
Болезни и лекарства Наука
02:56
Раскрыты нетипичные признаки болезней сердца
Болезни и лекарства
04:46
Почему у мужчин и женщин появляется пивной живот
ЗОЖ
02:48
Как победить головную боль за 5 минут
Народная медицина
02:58
Может ли кофе вылечить печень после алкоголя
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение