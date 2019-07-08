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Врачи назвали самые опасные ягоды для аллергиков 

Авторадио + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Московском областного детском диагностическом центре сообщили, что к наиболее аллергенным ягодам относятся клубника и садовая земляника.
Менее аллергенны малина, смородина, черника и крыжовник. По словам медиков, признаками аллергии являются кожный зуд и жжение слизистой рта, першение в горле, чихание, боли в животе, приступ бронхиальной астмы и отёки. Чаще всего аллергия возникает у детей до трёх лет. Детям первого года жизни ягоды лучше не давать. Также специалисты уточнили, что людям с проблемами со здоровьем, лучше употреблять ягоды после термической обработки. Например, в виде компота и варенья.
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