Мужчин спасет от похмелья утренний секс

Бразильские ученые провели исследование, в котором приняли участие 220 пар добровольцев. Они выпивали больше количества алкоголя, ложились спать и после сна занимались сексом. Эксперты проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что в первый час после интима состояние мужчин было лучше, чем при похмелье без занятия любовью.

По мнению экспертов, во время утреннего секса в организме мужчины вырабатывается дополнительное количество «гормона счастья». Это, в свою очередь, позволяет легче перенести похмелье. Помимо этого, во время интима, человек вдыхает больше кислорода. Это также облегчает похмельный синдром, выводя токсины алкоголя, передаютdni24.

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