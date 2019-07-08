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Мужчин спасет от похмелья утренний секс 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бразильские ученые провели исследование, в котором приняли участие 220 пар добровольцев. Они выпивали больше количества алкоголя, ложились спать и после сна занимались сексом. Эксперты проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что в первый час после интима состояние мужчин было лучше, чем при похмелье без занятия любовью.
По мнению экспертов, во время утреннего секса в организме мужчины вырабатывается дополнительное количество «гормона счастья». Это, в свою очередь, позволяет легче перенести похмелье. Помимо этого, во время интима, человек вдыхает больше кислорода. Это также облегчает похмельный синдром, выводя токсины алкоголя, передаютdni24.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно специалисты обнаружили главный компонент, без которого нельзя себе представить хороший секс. Секрет был найден группой психологов из Техасского университета в городе Остин в США
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