«2 месяца»: почему не стоит сдавать донорскую кровь чаще

Сдавать кровь на анализы во время плановых профилактических осмотров у врача, лежания в стационаре или при добровольном обращении в медицинские учреждения можно без каких-либо ограничений, поскольку количество забираемого из пальца или вены биоматериала настолько мало, что не способно нанести организму человека никакого вреда. Подобные пациенты без страха могут проходить такую процедуру ежедневно. Однако если под сдачей крови понимать донацию иными словами процесс взятия крови у донора для её использования в медицинских целях, то в данном случае действует строго регламентированный законом порядок, определяющий интервалы и количество единовременного забора крови.

Интервалы между донациями

При добровольной сдаче крови для лечебной, научно-исследовательской и образовательной практики, у донора забирается биоматериал в значительных объёмах. Чтобы организм дарителя не испытывал негативных последствий после процедуры и мог быстро восстановиться, медики разработали оптимальный график, отражающий безвредную периодичность обращения в пункты приёма крови. Частота сдачи крови, прежде всего, зависит от вида донорства: на сегодняшний день медицинские учреждения нуждаются не только в цельной крови, но и в её отдельных компонентах, таких как лейкоциты, плазма, эритроцитарная и тромбоцитарная масса.

Цельная кровь

Порядок забора цельной крови определяет, что представителям сильного и слабого пола разрешено сдавать кровь разное количество раз в году. На законодательном уровне закреплено, что мужчины могут подвергаться этой процедуре не больше 5 раз в год, а женщины обязаны ограничиться 4-мя сдачами. Однако в случае экстренной ситуации допускается дополнительная сдача крови, но только если с момента последнего посещения станции переливания крови прошло не менее 1 месяца. В обычных условиях промежуток между процедурами забора крови у донора должен составлять 2 месяца. Именно за этот период составляющие кровяные тельца эритроциты и лейкоциты успевают созреть в полном объёме, предотвращая появление у донора анемии и плохого самочувствия. В среднем за одно посещение опытный донор может сдать до 450 миллилитров цельной крови, в то время как у новичка возьмут около 200 мл. Этот объём крови восполниться в организме человека всего за 2-3 дня, но на восстановление числа её форменных элементов уйдёт от 40 суток до ранее указанных 2 месяцев.

Плазма

При плазмодаче у добровольца забирается цельная кровь, из которой аппараты автоматического плазмафереза отделяются жидкую часть — плазму, состоящую из воды, белков и растворенных солей, а форменные элементы, то есть тромбоциты, эритроциты и лейкоциты, возвращают в кровяное русло донора. Дабы исключить отрицательное воздействие данной процедуры на организм врачи рекомендуют сдавать плазму не чаще 1 раза в 14 дней. Кроме того донор, планирующий плазмодачу, должен знать, что для этого с того момента как он в последний раз сдавал цельную кровь должно пройти не меньше 1 месяца. Максимальное количество сданной за год плазмы, необходимой пострадавшим от ожогов и травм, не должно превышать 12 литров.

Эритроциты

При эритроцитоферезе из донорской крови выделяют эритроциты, а остальные компоненты возвращают в венозное русло. Подвергаться этой процедуре могут исключительно молодые мужчины с достаточным весом, и при том, что красные клетки крови восстанавливаются уже в течение месяца, повторно сдавать эритроциты можно только спустя полгода.

Тромбоциты

Сдавать тромбоциты имеют право только постоянные доноры, которые могут проходить процедуру тромбоцитафереза не чаще одного раза в месяц. На сегодняшний день существует два способа забора крови на выделение из неё тромбоцитов — прерывистый и автоматический. При первом методе кровь у донора берётся небольшими порциями, а после необходимых манипуляций, возвращается без тромбоцитов обратно в вену. При втором подходе изъятие тромбоцитов из крови и возврат остальных компонентов проходит непрерывно в автоматическом режиме.

Лейкоциты

Реже всего при тяжёлых инфекционных осложнениях пациентам необходимо бывает переливание лейкоцитов, а если быть точнее такой их разновидности как гранулоцитов. Поскольку срок годности этого компонента крови весьма короток, им нельзя запастись впрок, а значит забор биоматериала проходит по конкретному заказу для определённого человека. Данный вид донорства доступен для реализации не чаще чем 1 раз в две недели.

Дополнительные ограничения

Добровольцы, сдающие все компоненты крови, имеют ряд дополнительных временных ограничений для последующего обращения на станцию переливания крови. Любой донор после 5 раз последовательной сдачи компонентов крови обязан сделать как минимум 3-х месячный перерыв. Такой же срок придётся выждать тем, кто хочет сдать эритроциты после имевшего место забора цельной крови. Но чтобы поделиться своими тромбоцитами или плазмой, после забора цельной крови нужно выждать всего 1 месяц.

Плюсы донорства

В целом донорство весьма полезно для организма. Во-первых, став донором, человек может бесплатно контролировать состояние своего организма, поскольку перед очередной сдачей крови он обязан представить врачам справки и результаты анализов, свидетельствующие о его здоровье. Во-вторых, донорство за счёт обновления состава крови способствует повышению иммунитета и мобилизационных сил организма. По мнению медиков, сдача крови благотворно влияет на увеличение продолжительности жизни, повышает эффективность кроветворных органов и улучшает обмен веществ.