Какие напитки полезны для гипертоников

Оптимальный вариант для людей, страдающих от гипертонии, ― сократить употребление соли, а вот фруктов и овощей есть как можно больше. В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют выпивать по 150 мг свекольного сока ежедневно для снижения артериального давления. Об этом сообщает pora.ru.

В свекле содержится большое количество нитратов, которые помогут гипертоникам бороться с недугом. Некоторые специалисты даже утверждают, что свекольный сок по своей полезности можно поставить в один ряд с медикаментами.

Весьма положительное воздействие на организм оказывает и зеленый чай. Около 3 месяцев регулярного употребления этого напитка ― и в перспективе стоит ожидать снижения давления на 2,6 мм рт. ст.

Что касается напитка из чайного гриба, то его польза обусловлена содержанием в продукте большого количества пробиотиков. А значит, с его помощью можно укрепить здоровье кишечника и снизить давление.

Полезными для гипертоников будут также другие, более привычные нам продукты, полученные в результате брожения: йогурт, мисо или кимчи.