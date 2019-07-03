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Ученые нашли новую причину ожирения 

Газета.Ru 3 часа назад
Японские молекулярные биологи рассказали, что главной причиной развития ожирения при употреблении большого количества жирной пищи оказались особые иммунные клетки, обитающие в кишечнике и меняющие его работу при появлении лишних калорий. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению ученых, поедание жирной пищи не обязательно ведет к ожирению, его появление можно предотвратить, уничтожив определенные клетки. А это означает, что с лишними килограммами можно бороться не только с помощью диет и тренировок, но и управляя поведением этих иммунных телец.
Это японские ученые планируют изучить в ближайшее время.
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