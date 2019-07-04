Биологи нашли неожиданную причину ожирения

Исследователи из Центра RIKEN в Канагаве пришли к заключению, что ожирение у человека развивается не из-за неправильного питания, а вследствие изменения характера работы особых клеток в кишечнике.

Как уточнил один из авторов исследования Такахару Сасаки, употребление жирной пищи вопреки расхожему убеждению не всегда приводит к ожирению — дело в ILC2-клетках.

Сделать открытие удалось случайно. Японские биологи проводили серию экспериментов с участием мышей, причем у грызунов был поврежден геном — отсутствовали пресловутые клетки. Как выяснилось, мыши без ILC2 не набирали лишний вес при употреблении любой высококалорийной, в том числе жирной, пищи. Когда же грызунам пересадили костный мозг, продуцирующий пресловутые клетки, способность толстеть от неправильного питания вернулась.

Затем исследователи установили связь между ILC2 и превращением белого жира в бурый — последний сжигает лишнюю энергию, не запасая ее под кожей. Ученые полагают, что дальнейшие исследования в этом направлении помогут найти способ борьбы с ожирением.

Отчет об исследовании японских биологов опубликован в журнале Cell Reports.

Ранее исследователи из университета Иллинойса в Урбане (США) обнаружили в оболочке какао-бобов вещество, способное предотвратить ожирение и сопряженные с ним состояния.