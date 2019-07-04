Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биологи нашли неожиданную причину ожирения 

Вечерняя Москва + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Центра RIKEN в Канагаве пришли к заключению, что ожирение у человека развивается не из-за неправильного питания, а вследствие изменения характера работы особых клеток в кишечнике.
Как уточнил один из авторов исследования Такахару Сасаки, употребление жирной пищи вопреки расхожему убеждению не всегда приводит к ожирению — дело в ILC2-клетках.
Сделать открытие удалось случайно. Японские биологи проводили серию экспериментов с участием мышей, причем у грызунов был поврежден геном — отсутствовали пресловутые клетки. Как выяснилось, мыши без ILC2 не набирали лишний вес при употреблении любой высококалорийной, в том числе жирной, пищи. Когда же грызунам пересадили костный мозг, продуцирующий пресловутые клетки, способность толстеть от неправильного питания вернулась.
Затем исследователи установили связь между ILC2 и превращением белого жира в бурый — последний сжигает лишнюю энергию, не запасая ее под кожей. Ученые полагают, что дальнейшие исследования в этом направлении помогут найти способ борьбы с ожирением.
Отчет об исследовании японских биологов опубликован в журнале Cell Reports.
Ранее исследователи из университета Иллинойса в Урбане (США) обнаружили в оболочке какао-бобов вещество, способное предотвратить ожирение и сопряженные с ним состояния.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученый оценил опасность от микроволновки и телевизора Диетолог Минздрава усомнился в пользе молока при борьбе с диабетом и раком Астрофизики из Великобритании изобрели новый способ лечения рака
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нужно пить, когда болят почки
Что поможет при неожиданных проблемах с печенью
Какие напитки полезны для гипертоников2
Определен способ предотвратить раннюю смерть4
Минздрав оценил данные о напитках от рака
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
01:19
Ученые впервые удалили ВИЧ из организма
Болезни и лекарства
03:47
Когда выпустят лекарство от инсульта
Болезни и лекарства Наука
02:56
Раскрыты нетипичные признаки болезней сердца
Болезни и лекарства
04:46
Почему у мужчин и женщин появляется пивной живот
ЗОЖ
02:48
Как победить головную боль за 5 минут
Народная медицина
02:58
Может ли кофе вылечить печень после алкоголя
ЗОЖ
04:29
Банальные привычки, вредящие позвоночнику
ЗОЖ
02:59
Что может выявить рентген желудка
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение