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Может ли кофе вылечить печень после алкоголя 

Рамблер 6 часов назад
Споры о вреде или пользе кофе ведут ученые по всему миру. Однако, оказывается, этот напиток может влиять на здоровье печени. Так, американские ученые пришли к выводу, что кофе может помочь устранить проблемы, вызванные употреблением алкоголя.
В частности, в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса изучили 14 208 человек в возрасте от 45 до 64 лет. Исследовательский проект проводился более двадцати лет. В результате ученые выяснили, что у любителей кофе снижается риск заболевания печени на 21%.
Кроме того, было установлено, что потребление двух чашек кофе в день помогло на 44% снизить риск развития цирроза печени, возникающего из-за злоупотребления алкоголем. Три чашки в день снизили риск на 57%, а 4 чашки — на 65%.
«Цирроз может привести к смертельному исходу, и лечения как такового нет. Поэтому очень важно, что риск развития цирроза может быть уменьшен за счет потребления кофе — дешевого, популярного и хорошо переносимого напитка», — отмечает доктор Оливер Кеннеди.
Получается, что кофе буквально стоит на страже вашей печени. А некоторые исследования показывают, что напиток может предотвратить развитие онкологических заболеваний, а также защитить мозг от возрастного снижения когнитивных функций (деменция).
При этом ученые отмечают, что для более ощутимого эффекта кофе должен быть без молока или сливок.
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ЗОЖ , Видео , Оливер Кеннеди
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