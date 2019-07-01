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Почему у мужчин и женщин появляется пивной живот 

Рамблер 11 часов назад
Пивной живот опасен не только тем, что это некрасиво. Из-за него могут появиться такие заболевания, как диабет, гипертония, импотенция. Поэтому, полезно знать не только из-за чего он появляется, но и как от него избавиться.

Почему появляется

На самом деле, пивной живот может вырасти и у тех, кто не употребляет пиво. И дело даже не в различном алкоголе, а в потребляемых калориях: все лишнее откладывается на животе. Однако, есть ряд исследований, которые показывают, что спиртосодержащие напитки косвенно влияют на появление пивного живота. При употреблении алкоголя печень начинает заниматься расщеплением этанола, а не сжиганием калорий. Кроме того, в таких напитках содержится много углеводов, которые становятся излишком и тоже откладываются в жир.

Опасность

Самое главное отличие жира в пивном животе от обычного в том, что там откладывается висцеральный жир. Именно поэтому он твердый, а не мягкий и трясущийся.
Тип ожирения, когда се откладывается на животе — абдоминальное. Оно опасно тем, что связано с риском диабета, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пивной живот участвует в метаболизме, только наоборот, замедляет его. Он может выделять гормоны, окутывать и сжимать внутренние органы и кровеносные сосуды. Для мужчин это опасно появлением эректильной дисфункции.
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