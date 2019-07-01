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«Работать врачом становится страшно» 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Врачебное сообщество объединилось в поддержку доктора-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра, который был задержан по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда. Об этом сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении, которое опубликовано на сайте организации.
"… Ежегодно растет количество уголовных "медицинских" дел, и работать врачами становится просто страшно", — отмечается в сообщении.
Сушкевич Элина Сергеевна была задержана по обвинению в части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору". Ее обвиняют в том, что она не ввела ребенку, который родился в роддоме №4 с крайне низкой массой тела 700 граммов, жизненно важный препарат, из-за чего он умер. Однако позже выяснилось, что это не так. В мире вероятность выживания таких младенцев без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.
Коллеги назвали Сушко "самоотверженным, преданным профессии" специалистом. Они сомневаются в предъявленных ей обвинениях и требуют, чтобы дело было рассмотрено в рамках медицинского сообщества.
Комментарии7
ЗОЖ
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