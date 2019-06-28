Названы напитки, которые могут довести до подагры

Ученые из Американского колледжа ревматологии предупредили женщин о неожиданной причине подагры. По словам экспертов, она может появиться от сладких газированных напитков.

Врачи провели исследования и выяснили, что такие напитки увеличивают концентрацию мочевой кислоты в крови. Из-за этого повышается риск развития подагры. Одной из главных причин этого заболевания является большое количество кристаллов мочевой кислоты в суставах.

Исследователи из Америки проанализировали данные 80 тысяч женщин. Взаимосвязь их здоровья и пищевых привычек были под наблюдением на протяжении 22 лет.

После эксперимента специалисты выяснили, что газировка действует на женский организм точно так же, как и алкоголь. Злоупотребление спиртосодержащими напитками может стать основной причиной развития подагры.

«У представительниц слабого пола, которые употребляли всего одну порцию подслащенного напитка в день, риск появления подагры повышался в 1,7 раз. Две порции и больше увеличивали риск развития опасного заболевания в 2,4 раза»,

— заключили ученые.