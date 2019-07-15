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Как ускорить обмен веществ 

Рамблер 52 минуты назад
Люди, мечтающие похудеть, зачастую сталкиваются с проблемой: они соблюдают диету, занимаются спортом, но снизить вес не могут. В этом может быть виноват метаболический синдром, то есть замедленный обмен веществ. Помочь разогнать метаболизм способен корень солодки, растения из семейства бобовых. Солодка отлично снижает аппетит и стимулирует работу нервной системы, так что чувство голода грозить не будет. Как правильно использовать корень солодки для ускорения обмена веществ и очищения кишечника, узнайте из видео.
ЗОЖ , Видео
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