Как ускорить обмен веществ

Люди, мечтающие похудеть, зачастую сталкиваются с проблемой: они соблюдают диету, занимаются спортом, но снизить вес не могут. В этом может быть виноват метаболический синдром, то есть замедленный обмен веществ. Помочь разогнать метаболизм способен корень солодки, растения из семейства бобовых. Солодка отлично снижает аппетит и стимулирует работу нервной системы, так что чувство голода грозить не будет. Как правильно использовать корень солодки для ускорения обмена веществ и очищения кишечника, узнайте из видео.