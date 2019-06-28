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Ученые выяснили, какие напитки могут довести до подагры 

Medical Note 3 часа назад
Фото: Medical Note
Исследователи предупредили женщин об особой опасности подслащенных прохладительных напитков. Об этом пишет «Медикалфорум».
Ученые из Американского колледжа ревматологии пришли к выводу, что подслащенные напитки увеличивают концентрацию мочевой кислоты в крови.
А потому возрастает риск развития подагры — заболевание появляется в результате скопления кристаллов мочевой кислоты в суставах.
Сообщается, что исследователи из США проанализировали данные о 80 тысячах женщин.
Состояние здоровья и пищевые привычки добровольцев оценивались в течение 22 лет.
В итоге специалисты выяснили, что подслащенные напитки могут действовать на женский организм также, как и алкоголь. А спиртное является основным риском подагры.
«У представительниц слабого пола, которые употребляли всего одну порцию подслащенного напитка в день, риск появления подагры повышался в 1,7 раз. Две порции и больше увеличивали риск развития опасного заболевания в 2,4 раза»,
— заключили ученые.
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ЗОЖ
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