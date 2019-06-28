Ученые выяснили, какие напитки могут довести до подагры

Исследователи предупредили женщин об особой опасности подслащенных прохладительных напитков. Об этом пишет «Медикалфорум».

Ученые из Американского колледжа ревматологии пришли к выводу, что подслащенные напитки увеличивают концентрацию мочевой кислоты в крови.

А потому возрастает риск развития подагры — заболевание появляется в результате скопления кристаллов мочевой кислоты в суставах.

Сообщается, что исследователи из США проанализировали данные о 80 тысячах женщин.

Состояние здоровья и пищевые привычки добровольцев оценивались в течение 22 лет.

В итоге специалисты выяснили, что подслащенные напитки могут действовать на женский организм также, как и алкоголь. А спиртное является основным риском подагры.

«У представительниц слабого пола, которые употребляли всего одну порцию подслащенного напитка в день, риск появления подагры повышался в 1,7 раз. Две порции и больше увеличивали риск развития опасного заболевания в 2,4 раза»,

— заключили ученые.