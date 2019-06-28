Какие бывают эффекты адреналина

Адреналин — один из основных гормонов, который отвечает за поведение человека в опасных ситуациях. Его уровень растет при тревоге, испуге, стрессовых ситуациях, шоке, различных травмах. Также отмечается повышение уровня гормона при тяжелой мышечной работе.

Влияние на сердце

Изменения работы сердца под воздействием этого гормона носят довольно сложный характер, так как он стимулирует сердечные адренорецепторы, вследствие чего учащаются и усиливаются сокращения главной мышцы нашего тела. Далее отмечается усиление автоматизма ее работы, что может привести к появлению аритмии.

С другой стороны, по причине повышения давления, возбуждается вагус, который затормаживает работу сердца, что провоцирует возникновение рефлекторной брадикардии.

Влияние на гладкие мышцы

Разнонаправленное влияние адреналина на организм наблюдается и в участках гладкой мускулатуры. Эффект зависит от наличия в них различных типов рецепторов. За счет возбуждения рецепторов одного типа в радиальной мышце нашего глаза, адреналин может расширить зрачок. Стимулируя рецепторы другого типа, гормон провоцирует расслабление гладкой мускулатуры в кишечнике и бронхах.

При длительном влиянии на адренорецепторы стимулируется усиленное выведение К+ из клеток, что грозит возникновением состояния гипокалиемии.

Влияние на нервную систему

На ЦНС оказывает возбуждающий эффект, несмотря на то, что плохо проходит через ГЭБ. Он способен вызывать напряжение, беспокойство, психологическую мобилизацию, чувство беспокойства, а также увеличивать активность, умственную энергию и уровень бодрствования. Провоцирует увеличение в крови уровня кортизола, который ответственен за устойчивость человеческого организма к шоку и стрессу.

Воздействие на метаболические процессы

Адреналин представляет собой соединение катаболического типа, поэтому он может воздействовать на любые типы обменных процессов. Под его влиянием усиливается обмен в тканях и повышается количество глюкозы. Также, замедляет распад жиров, а в чрезмерном количестве повышает катаболизм белков.

Влияние на мышечную ткань

В небольших дозах влияет на работу среднего мышечного слоя мышц сердца и скелетной мускулатуры. При усталости, он улучшает их способности к функционированию.

При длительном воздействии небольших концентраций эпинефрина происходит функциональное увеличение мышечной ткани. Ученые полагают, что такой эффект представляет собой один из механизмов подстраивания к тяжелым физическим перегрузкам и долгому стрессовому состоянию.

Вред от адреналина заключается в том, что продолжительное воздействие большого его количества ведет к стремительному катаболизму белка. В результате мышечная масса уменьшается. Отмечается общее истощение и похудение.

Противоаллергическое и противовоспалительное воздействие

Так как гормон способен притормаживать аллергенные медиаторы и оказывает мембраностабилизирующее действие, то следует отметить его противоаллергические и противовоспалительные качества. Так, адреналин возбуждает адренорецепторы бронхиол, вследствие чего снижается риск возникновения отека слизистой.

Важной физиологической особенностью, которая позволяет нашему организму ограничивать аллергические и воспалительные реакции, является повышение выделения секреции гормона, которое происходит при острых инфекциях или проникновении аллергенов.

Кровоостанавливающее воздействие

Гормон стимулирует работу системы свертывания. Он также увеличивает активность в крови тромбоцитов, что, в свою очередь, обуславливает кровоостанавливающее воздействие, наряду со спазмом мелких капиллярных сосудов.

Рост концентрации гормона при кровопотере является одним из процессов, которые отвечают за гемостаз.