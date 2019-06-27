15 неожиданных фактов о мужских гормонах

Теперь и у мужчин есть совершенно официальный и подтвержденный медиками повод быть раздражительными в определенные дни месяца, жаловаться на разбитое состояние, отеки и головную боль. Знакомые симптомы ПМС, не так ли? Речь именно о них — мужские гормоны воздействуют точно по такому же механизму, что и женские: даже странно, что мы не знали об этом раньше. Что нужно знать про мужчин и их организм, чтобы делать скидку на их деликатное состояние — в конце концов, они ведь вынуждены порой подстраиваться под женщин?

Мужской цикл

Если говорить точнее, в организме мужчины параллельно идет сразу несколько циклических процессов. Сперматозоид, например, созревает примерно за 72 дня — по этой причине спермограмма обычно делается в репродуктивных центрах раз в три месяца, чаще процедуру проводить бессмысленно.

Еще в середине 1960-х было выдвинуто предположение о наличии у мужчин месячного цикла — да-да, речь об аналоге женской менструации. Неопровержимых доказательств тогда так и не нашли, но исследования продолжают проводить. Во всяком случае удалось установить, что критические дни у мужчин все же есть. Их причина кроется в гормональных колебаниях. Они, подобно женским, оказывают влияние на общее физическое состояние мужчины, его эмоции и настроение, либидо и утомляемость. Во время критических дней мужчина может взрываться и раздражаться по пустячному поводу, погружаться в депрессии или тоннами поглощать сладости. Период полного цикла колеблется от 23 до 35 дней.

Мужской календарь манструации (описки в слове нет)

Предполагается, что кроме физического и эмоционального состояния пики цикла можно обнаружить по повышенному сексуальному влечению. У многих мужчин оба они приходятся на полнолуние и новолуние — есть смысл последить за поведением и состоянием вашего избранника, заведя специальный календарь.

Практика многих женщин показывает, что на слово мужчины почему-то не верят, если ознакомить их с подобной гипотезой, а вот календарь его истерик за последние полгода оказывает отрезвляющее воздействие. Подсказка: если вы думаете, что вашему мужчине слово менструация применительно к нему покажется странным или, не приведи боже, оскорбительным, можно использовать слово, распространенное в английском языке, — мАнструация.

Мужчины и женские гормоны

Это звучит немного странно, но в женском организме полно мужских гормонов, а в мужском — женских. Еще более удивительным кажется тот факт, что самый активный женский гормон — эстроген, эстрадиол — у мужчин синтезируется в яичках. У женщин это происходит в яичниках и надпочечниках. Роль этого гормона в мужском организме тоже интересна — он регулирует фертильность конкретного мужчины в определенные периоды жизни, кроме того, помогает сохранить кости и мышцы крепкими и здоровыми.

Рост мускулов и тестостерон

Наращивание мышечной массы и формирование мышечного корсета, как ни странно, от гормона тестостерона практически никак не зависит. Зато его наличие напрямую влияет на силу сексуального влечения мужчины. Вывод очень простой: крупный, широкоплечий, заросший волосами мужчина с объемными мускулами вовсе не обязательно окажется таким уж неутомимым любовником.

Вообще есть смысл говорить о том, что на конституцию тела влияет в первую очередь генетическая предрасположенность — именно от того, как выглядел отец, зависит, как будет выглядеть сын. Вовсе не факт, кстати, что внешность будет унаследована именно по мужской линии — некоторые сыновья являются полной копией своей матери, так что шансы распределяются примерно пополам. То же самое касается и женщин, к слову.

Гормональные изменения в течение дня

Уровень тестостерона не держится в мужском организме на одном уровне, он постоянно колеблется — в том числе в течение суток. Разница в амплитуде может достигать довольно больших отметок — пик же выработки этого гормона приходится на период между 2 и 6 утра — поэтому многие мужчины так стремятся заняться любовью на рассвете. Минимум приходится примерно на полдень, поэтому и на работе мужчина в это время может оказаться довольно вялым и не слишком продуктивным. У женщин пик либидо всего один — чаще всего он приходится на время около 16.00.

Уровень тестостерона и агрессивность

У самцов в животном мире все просто: в схватке обычно одерживает победу тот, у кого уровень мужского гормона в организме в целом выше — или же чей пик пришелся на момент борьбы, если изначально уровень примерно одинаковый. В случае с людьми уровень мужского гормона играет только на силу либидо. Причем это касается и мужчин, и женщин в одинаковой степени.

Мужчины от природы более агрессивны, чем женщины — прибавим сюда социальные установки и гендерные стереотипы, которые предписывают девочкам с раннего возраста управлять своими злостью и яростью. По большей части мальчики-хулиганы или послушные маменькины сынки — это модели ролевых игр, навязанных воспитанием или культурным фоном конкретного человека. Порой оказывается так, что мужчина носит чужую маску всю жизнь, и это может быть очень травматично для психики.

Тестостерон и успешность мужчины

Взаимосвязь действительно существует: ученые говорят о том, что у мужчин с высоким уровнем мужского гормона более развито правое полушарие головного мозга. Поэтому они в целом способны демонстрировать более высокие способности к обучению и анализу, устойчивость к стрессу. У них лучше развиты пространственно-образное мышление и логика по сравнению с их левополушарными «коллегами». Тестостерон иногда называют гормоном статуса — и эта характеристика правдива.

Наступление старости у мужчин

Одни мужчины стареют быстрее других — и причиной опять являются гормоны. Тестостерон начинает синтезироваться в яичках мальчика еще во внутриутробном состоянии. Пик выработки гормона приходится на подростковый возраст: под действием тестостерона появляются вторичные половые признаки, меняется тембр голоса и возникает либидо.

По мере взросления мужчины уровень гормона постепенно начинает снижаться, но скорость у каждого мужчины может быть разной. Отчасти это зависит от генетической предрасположенности, играют роль вес и частота занятий любовью — полные неактивные люди быстрее состарятся, чем подтянутые ловеласы.

Вывод напрашивается очень простой — если мужчине не хочется стареть, нужно следить за своим питанием, заниматься спортом и регулярно удовлетворять свою страсть к сексу — только качественная и постоянная тренировка способна поддерживать уровень тестостерона в организме на необходимом для эмоционального и физического здоровья пике. Разумеется, его высота будет зависеть от биологического возраста. В народе эта мудрость выражается фразой про старого коня, который борозды не испортит — но и глубоко, к сожалению, уже не вспашет.

Целлюлит на мужском теле

Жировых клеток на женском и мужском теле примерно одинаково — именно они формируют некрасивую «апельсиновую корку», которая так портит всем настроение и является настоящей золотой жилой для производителей антицеллюлитных средств. У мужчин немного более плотная от природы мышечная ткань, а в коже содержится больше коллагена, поэтому проявления целлюлита не так заметны — или почти незаметны — в отличие от женщин.

Кроме того, мужской метаболизм в целом отличается от женского, да и накопление жира по мужскому типу чаще наблюдается в области живота и груди, при этом половина всех жировых клеток находится вокруг органов. Пример — мужской «пивной» живот при нормальных ногах, спине и плечах. Живот при этом выглядит словно футбольный мяч — упругим и гладким, а целлюлита на нем так и нет. Точнее, он есть, но его не видно.

Мужской стресс и климакс

Тут никуда не деться — стресса в определенные периоды цикла избежать не получится, но и климакса миновать не удастся. Обратная связь тоже работает — после перенесенных тяжелых или стрессовых переживаний мужчина может оказаться под гнетом тяжелейшего гормонального сбоя. Особенно это касается мужчин в возрасте старше 45 лет.

Грустная правда заключается в том, что мужчины не привыкли уделять должного внимания психологической и эмоциональной гигиене — посмотрите, кто является постоянными посетителями йога-центров и релаксационных программ. Мужчины в нашем патриархальном обществе привыкли снимать стресс алкоголем или экстремальными видами спорта — и еще вопрос, что оказывается полезнее для организма и гормонов.

В результате можно видеть, как мужчина в состоянии хронической усталости или под влиянием стресса почти сознательно настолько портит себе сердечно-сосудистую систему, что сердечные заболевания становятся главной причиной ранних смертей у мужчин — сразу вслед за авариями.

Андропауза — то есть мужской климакс — протекает у мужчин не так интенсивно и ярко выраженно, как у женщин, но о нем очень мало говорят, и представителей сильной половины человечества не принято готовить к этому важному периоду. А зря. Симптомами приближения мужского климакса после 50 лет являются ослабление памяти и возможности концентрироваться, дисфункции эрекции, повышение потливости и утомляемости в целом. Лучше всего бороться с такой симптоматикой спортом, приемом витаминов, сбалансированным питанием — и любовью. Других рецептом пока не изобрели — и вряд ли смогут в обозримом будущем.