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Молоко быстрее всего сможет унять ощущение жжения во рту 

Yellmed 3 часа назад
Фото: Yellmed
Обычно такое чувство возникает после употребления острой пищи, в составе которой есть перец чили.
В исследовании участвовали 72 человека. Им необходимо было выпить коктейль с капсаицином, пишет sobesednik.ru.
Затем эксперты предлагали участникам избавиться от чувства жжения с помощью семи различных напитков. Среди них были обычная и газированная вода, алкогольное и безалкогольное пиво, цельное и обезжиренное молоко, а также вишневый напиток.
Результаты эксперимента показали: лучше и быстрее всего с дискомфортом после употребления острой еды справляется молоко. При этом совсем неважно обезжиренное оно или цельное. Дело в том, что в молоке содержится казеин. Именно он и нейтрализует действие капсаицина.
Ученые также отметили: хорошо устраняют ощущение жжения и сладкие напитки. Вода, к сожалению, не помогла участникам справиться с неприятными ощущениями. А алкоголь и газированные напитки усиливали дискомфорт.
Ранее Yellmed писал о том, что специалисты «Росконтроля» проверили качество молока от семи производителей.
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ЗОЖ , ИД "Собеседник"
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