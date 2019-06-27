Назван легкий способ снижения давления без препаратов

Для снижения давления необязательно использовать медицинские препараты. Такой вывод сделали ученые из Лондонской медицинской школы.

Эксперты провели исследования, в которых участвовало 15 человек с повышенным систолическим давлением. Оказывается, расширению сосудов и улучшению кровоснабжения может помочь употребление свекольного сока.

В ходе эксперимента половине участников давали 250 мл свекольного сока. Через несколько часов после его употребления у у людей снизилось и систолическое, и диастолическое давление.

По мнению ученых, свекольный сок снижает давление за счет имеющихся в его составе пищевых нитратов.