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Назван легкий способ снижения давления без препаратов 

Рамблер 3 часа назад
Для снижения давления необязательно использовать медицинские препараты. Такой вывод сделали ученые из Лондонской медицинской школы.
Эксперты провели исследования, в которых участвовало 15 человек с повышенным систолическим давлением. Оказывается, расширению сосудов и улучшению кровоснабжения может помочь употребление свекольного сока.
В ходе эксперимента половине участников давали 250 мл свекольного сока. Через несколько часов после его употребления у у людей снизилось и систолическое, и диастолическое давление.
По мнению ученых, свекольный сок снижает давление за счет имеющихся в его составе пищевых нитратов.
ЗОЖ , Видео
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