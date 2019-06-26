Как распознать у самого себя сердечные болезни

Сердце человека никогда не находится в состоянии покоя. Всю жизнь сердечная мышца перекачивает кровь, работая больше, чем любая другая мышца организма. Звук сердцебиения привычен нам, и именно по звуку можно понять, что сердце работает неправильно. У сердечно-сосудистых заболеваний есть предвестники, но большинство людей не обращают внимания на них. Как же понять, что организм намекает на болезнь?