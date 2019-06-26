Как спастись от развода на деньги у докторов

Все знают, что по-хорошему нужно проходить полное обследование и сдавать анализы хотя бы раз в год. Тогда можно заранее избежать многих проблем со здоровьем. Мало кто так делает, поэтому хворь приходит внезапно. Что делать? В поликлинике долго, а платная медицина дорого. С другой стороны, за деньги ведь должны же вылечить, тем более быстро. Или нет и шанс нарваться на банальных шарлатанов слишком велик?

В последнее время доступность бесплатной медицины в нашей стране неуклонно падает. Если на приём к специалисту ещё можно попасть, то вот чтобы выполнить все назначенные процедуры и анализы — придётся серьёзно попотеть. Другое дело частные клиники. Тут вам и кофе нальют, и улыбнутся, и всё без очередей по всем заповедям клиентоориентированности.

Правда, не всегда за добрым словом скрывается добрый доктор Айболит. Случаев, когда частные клиники лечили несуществующие у пациента болезни, назначали лишние лекарства, анализы или же банально калечили жизни пациентов — достаточно. Об одном из таких нашумевших и действительно из ряда вон выходящих случаев «АН» рассказывали в недавнем номере.

Так, в «Больнице на Тургеневской» с подачи учредителя и руководителя псевдо-клиники Марины Шаталовой пациентов разводили на диагноз и лечение. У людей находили несуществующие болезни, вплоть до ВИЧ! То есть, людям реально даже калечили психику и ломали судьбы — одного из пациентов бросила девушка, а потом уволили с работы, после того как пошли слухи, мол, он наркоман и ВИЧ поймал с иглы шприца. Хотел провериться, а оказался на улице!Как рассказывали бывшие работники клиники, М. Шаталова в приказном тоне требовала от врачей и медсестёр запугивать пациентов, «находить» у них опасные болезни и «лечить» их немедленно, пока клиент не опомнился и не проверил свой поддельный диагноз где-нибудь в другом месте. Причём в клинике не чурались прописывать пациентам ненужные им сильнодействующие лекарства, с неприятными побочными эффектами.

Ещё один недавний случай — лже-косметологи повредили лицо 19 своим пациенткам. Впрочем, здесь потерпевшим женщинам удалось добиться того, чтобы хозяйка салона и её соучастницы понесли наказание. Суд лишил организатора нелегального салона свободы на 5,5 лет с выплатой компенсации морального вреда потерпевшим на общую сумму 283 тыс. руб., а её подельники получили условные сроки. На деле оказалось, что у клиники были поддельные документы, а препараты с «уколами красоты» вообще не имели регистрационных удостоверений.

Третий вид шарлатанства ещё более циничный и рассчитан на людей, которые настроены на нетрадиционные виды лечения. Люди без медицинского образования нарекают себя проповедниками каких-нибудь особых методик и убеждают, например, спасаться от рака при помощи абрикосовых косточек, соды или голодания. Звучит как бред, но таких гуру-целителей можно встретить в инстаграмме или на YouTube. Они популярны, у них тысячи подписчиков. Среди таких «натуропатов» можно встретить бывших дальнобойщиков или проповедников поедания БАДов в неадекватном количестве.

Как же не попасться на удочку врачей-рвачей?

Первым делом, раз уж вы решили пойти в частную клинику, то нужно проверить, а есть ли у заведения лицензия на оказание услуг. Её номер можно найти, например, на сайте организации. Дальше с этим номером мы идём на сайт Росздравнадзора (косметологические салоны, где не только делают макияж и красят ногти, тоже должны иметь лицензию), и проверяем, действительна ли эта лицензия и какие услуги имеет право оказывать клиника. Если не нашли номера лицензии можно поискать по названию клиники.

Допустим, лицензия есть. Что дальше? Можем предварительно поискать информацию о враче, к которому собираемся пойти. Есть ряд сервисов в интернете, которые специализируются непосредственно на отзывах о докторах. Там можно узнать стаж, специализацию, образование и обратить внимание, например, на негативные комментарии. Их редко подделывают — если человеку оказали качественную услугу он, как правило, ничего не пишет, если плохую, то обязательно пожалуется.

Когда уже пришли в клинику, то конечно, нужно заключить договор на оказание услуг. И одна копия должна быть у вас. Так в случае проблем вы всегда можете сделать выписку из медкарты, пойти в суд и доказать, что именно эта организация оказала некачественные услуги.

Предположим всё хорошо с клиникой, но не с вами. У вас нашли какую-то болезнь. Редко когда ставят несуществующий диагноз, но всё же его можно проверить в Международной классификации заболеваний ВОЗ (можно найти в интернете). Если диагноза нет в списке — поздравляю, вы выявили шарлатана, срочно звоните в полицию! Так что всякие чистки от шлаков — это вовсе не медицинские услуги, но и формально, кстати, не шарлатанство. Так как обычно такие места, где эти «шлаки» выявляют и не называют себя частными клиниками и хвори не лечат.

Также после постановки диагноза вам могут предложить купить лекарства от болезни прямо здесь же, в больнице, не отходя от кассы. Покорно доставать кошелёк не стоит. Вам банально могут продать лекарства с наценкой клиники. Поэтому просто попросите написать название препарата или же выдать рецепт. Если же вас станут убеждать, что этого лекарства больше нигде нету и оно эксклюзивно продаётся только в этой клинике — вас разводят на деньги! Прежде всего проверьте, есть ли такой препарат в Государственном Реестре лекарственных средств РФ. Если его тут нет, то в лучшем случае это просто БАД и уж точно он не стоит больших денег. Если есть, но его днём с огнём не отыскать в аптеках — наверняка существуют схожие препараты или точно такие же, но с другим названием.

Есть и другие универсальные приметы, как распознать жуликов.

Например, если вас пытаются убедить, в интернете или ещё где, что лекарство это некая новейшая разработка, или зарубежная редкая таблетка, или же рассекреченная «военная» технология, которую купить можно, мол, только у нас — всё это попытка опустошить ваш кошелёк. То же самое, кстати, касается и БАДов и их торговцев, которые обещают небывалые результаты от их приёма.

Но вернёмся к частным клиникам. Стоит обратить внимание на то, какие анализы вам назначили и сколько. Во многих учреждениях система работы выстроена так, что врачи получают процент от стоимости процедуры. Поэтому администрация, заточенная на выуживание денег, создаёт такие условия, чтобы они гоняли пациентов на лишние анализы и по разным специалистам. Например, у вас болит голова, а вас пытаются отправить на УЗИ, до кучи. Или же наоборот, назначают очень дорогие обследования МРТ или КТ, которые часто бывают лишними. Кстати, многие анализы можно бесплатно сдать в своей районной поликлинике, а результаты принести потом в частную больницу. Да, придётся постоять в очереди, но так можно легко сэкономить тысячи, а то и десятки тысяч рублей. Тем более что в ряде случаев действительно не обойтись без большого числа анализов.

То же самое можно делать и с диагнозом. Например, пускай его поставят в поликлинике, а лечиться можно уже в частной больнице. Кроме того, эксперты советуют проверять диагноз в другом медучреждении, если вы в нём не уверены в верности вынесенного приговора.

Ещё один совет — если уж решили обращаться в частную клинику, то стоит также рассмотреть вариант платных услуг в ведомственной больнице. Как правило, там действительно работают хорошие врачи, а деньги на такие поликлиники щедро выделяются из бюджета.

Так что перед тем, как решится пойти в частную клинику, которая зазывает своими скидками, стоит сначала её досконально изучить. Иначе лечить будут не вас, а ваш кошелёк от избыточного веса.