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Ученые: долго работать — смертельно опасно 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Французские специалисты выявили повышенный риск инсульта у людей, которые часто работают больше десяти часов в день.
Они провели крупномасштабное исследование, в котором приняло больше 140 000 человек от 18 до 69 лет. Ученые исключили из исследования людей, которые работают неполный день или уже перенесли инсульт. Для более точных результатов ученые учитывали огромное количество параметров, начиная от пола и заканчивая образом жизни.
Рассмотрим статистику исследования. Из-за продолжительного рабочего дня пострадали 1224 человека от нарушения кровообращения. Более 40 000 участников ранее работали больше десяти часов. А 14 481 человек имели продолжительный рабочий день более десяти лет.
Те кто периодически работал более десяти часов в день, имеют риск развития инсульта более 29%. А те, кто работал в таком режиме более десяти лет — 45%.
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