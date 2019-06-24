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Как понять, что ваша печень переполнена токсинами 

Рамблер 3 часа назад
Печень, будучи одним из важнейших органов человека, отвечает за фильтрацию крови, выведение токсинов и синтез углеводов и жиров. Правда со временем печень "засоряется" и начинает хуже выполнять свои функции. Специалисты выделяют несколько признаков, которые скажут о том, что ваша печень переполнена токсинами.

Тошнит после еды

Если вас часто тошнит после еды, значит какой-то орган работает не в полную силу. Тошнота, тяжесть в кишечнике и плохое самочувствие после приема жирной пищи говорят о проблемах в функционировании печени.

Усталость и нет аппетита

Люди, у которых проблемы с печенью, часто жалуются на беспричинную усталость, слабость и отсутствие хорошего аппетита. Стоит обратиться к врачу, если вы просыпаетесь уже уставшими.

Туалетный признак

Проблемы с печенью практически сразу выражаются и "в туалете". Так, если орган неправильно функционирует, стул может стать светлее, а моча, наоборот, темнее.

Болят мышцы

Чувство постоянной боли в мышцах и суставах, опухшие ноги и новые синяки на теле — симптомы интоксикации печени.

Тело зудит

Если аллергии у вас явно нет, но тело все не перестает чесаться, это может быть симптомом проблем с печенью. Оказывается, кожа может зудить из-за застоя желчи. Тело как-бы отвечает на токсины, которые печень не смогла вывести.
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