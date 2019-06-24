Ученые доказали пользу мороженого

Японские исследователи заключили, что мороженое положительно сказывается на мозговой активности.

Специалисты из Университета Керин провели эксперимент с участием добровольцев, которых разделили на две группы. Первая завтракала мороженым, тогда как вторая питалась по утрам обычными продуктами. В результате выяснилась, что работа мозга у членов первой группы была заметно выше, чем у второй.

Эксперты связывают это с тем, что десерт оказался источником стимуляции альфа-волн с высокой амплитудой, которые повышают внимание и концентрацию.

В ближайшем будущем ученые намерены уточнить, какие именно ингредиенты мороженого позволяют достичь этого благотворного эффекта, пишет Planet Today.