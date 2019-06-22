Ученые рассказали, что здоровое питание может быть опасным

По словам специалистов, в данный момент существует огромное количество диет и концепций здорового питания. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут даже навредить организму.

Например, многие здоровые диеты были разработаны на основе американской «пирамиды здорового питания». Суть данной концепции в том, что «жиры — это вред, а углеводы — это хорошо». Однако на практике такой подход себя не оправдал. Оказалось, что отсутствие жиров также вредит организму, а при добавление избытка углеводов способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты объясняют, что, на самом деле здоровое питание зависит от региона и культуры. Оптимальная система питания для каждого народа складывалась веками в зависимости от климатических особенностей, физиологии, окружающей среды и других факторов.

Например, северные народы не слишком хорошо переносят молочные продукты, а в Сибири не стоит питаться зеленью. Именно эти особенности стоит учитывать при подборе диеты, сообщает SmNews.