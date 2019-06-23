Растущий рог объяснили использованием смартфонов

Австралийские ученые обнаружили, что у так называемого поколения миллениалов начались физиологические изменения. На их затылках стал расти рог. Причиной этого назвали постоянное использование смартфонов. Интернет-пользователи рассказали, что вовсе не отказались бы стать похожими на единорогов, однако кое-кто помнит, что о некоторых физиологических изменениях в связи с гаджетами и инновациями уже говорили раньше.

В исследовании австралийских ученых была описана шпора, выступающая из затылочной кости. Оказалось, что у молодежи она более выражена, чем у более взрослых людей. Работа была опубликована еще в феврале 2018 года, но внимание на нее обратили лишь сейчас. На сайте телеканала BBC News появился текст, в котором предпринималась попытка анализа, как современные технологии и образ жизни меняют скелет человека. Особое внимание в материале уделено «шпоре» — выпуклости, которая в последнее время стала ярче выражена у многих людей немного выше шеи.

Ученые предположили, что шпора начала расти из-за постоянно наклоненной головы. Когда человек смотрит в смартфон, часть его веса переносится с позвоночника на затылок. Соединительные сухожилия и связки испытывают непривычную нагрузку, а потому начинает расти новая кость. Австралийские исследователи отметили, что эта шпора увеличилась у молодежи буквально в последнее десятилетие. Причем у женщин она заметнее, чем у мужчин. Под молодежью они понимают людей 18-29 лет.

Ученый из авторского коллектива Дэвид Шахар пояснил, что рост кости занимает достаточно длительное время. Он предположил, что первые изменения в затылочной части черепа возникают в детстве. Если ребенок и в дальнейшем будет «зависать» в смартфоне, то появление рога на его голове может стать вполне реальным.

Издание Gizmodo весьма саркастически отнеслось к исследованию австралийских физиологов. В его материале сообщается, что нет никаких оснований для подобных научных предположений. Ученые не могли бы достоверно установить связь роста рога с использованием смартфона по одной простой причине: слишком мало времени прошло после появления подобных гаджетов. Кроме того, австралийцы не тестировали людей, которые используют смартфон чаще других. Выводы были сделаны на основании лишь одного параметра — возраста участников исследования.

«Если мы собираемся паниковать по поводу отростка, вызванного смартфонами, то мы должны делать это на основе исследований, которые четко доказывают свою гипотезу», — сказано в материале.

К исследованию австралийских ученых можно относиться по-разному, но отрицать влияние смартфонов на физическое и психическое состояние современных людей невозможно. Медики, физиологи и психологи выделяют ряд заболеваний и синдромов, характерных для XXI века.

Синдром BlackBerry

В недавнем прошлом были распространены сотовые телефоны с кнопочной QWERTY-клавиатурой. Еще до поколения сенсорных дисплеев, требующих легкого прикосновения, нужно было нажимать на клавиши. Немало подобных телефонов производилось под брендом BlackBerry. Для набора текста использовались в основном большие пальцы.

В недавнем прошлом медики отметили увеличение числа пациентов, жалующихся на пульсирующую боль и даже судороги в больших пальцах рук. Кстати, подобный синдром отмечался у геймеров, которые часами держат в руках пульты от консолей.

Угревая сыпь

Смартфоны — не самые чистые предметы в мире. Сколько раз в день их не протирай салфетками, все равно они будут рассадниками микробов. Но кто из нас вообще хотя бы иногда дезинфицирует поверхность гаджетов? Болезнетворные микроорганизмы с радостью «переползают» на лицо человека и там, попав в благоприятную среду, активно размножаются. Все это приводит к появлению угревой сыпи, а иногда и к дерматиту.

Остеохондроз

Боль в спине и шее раньше считалась симптомом возрастных заболеваний. Сейчас же число всевозможных хондзоров резко увеличилось, а сама болезнь резко помолодела. Человек, увлеченный общением в соцсетях или просмотров блогов, редко следит за правильностью осанки. И почти наверняка не прерывается, чтобы сделать хотя бы пару физических упражнений. Ученые считают, что каждые три года количество пациентов, жалующихся на боль в спине и шее, возрастает на 12%.

Проблемы со зрением

В детстве родители часто запрещали нам читать лежа. А чтение в транспорте запрещалось категорически. Оказывается, все было не зря. Когда книга не установлена на твердой поверхности, а постоянно двигается, зрительный нерв перенапрягается. Смартфоны ситуацию усугубили. Мало того, что рука постоянно трясется, так еще и шрифт на большинстве устройств мелковат. Глаза постоянно смотрят на объект вблизи. Им просто нет необходимости фокусироваться на отдаленных предметах. Отсюда может возникнуть близорукость.

iDisorders

Иностранные специалисты объединяют психические расстройства, спровоцированные использованием гаджетов и разнообразных девайсов, под общим понятием iDisorders. Например, любители инстаграмма нередко попадают к психологу по поводу нарциссических расстройств. У них завышена не только самооценка, но и отсутствует адекватное восприятие собственной важности. Люди отмечают, что с каждой неделей чувствуют все большую потребность говорить о себе, чувствовать чужое одобрение. Ожидание лайков и комментариев вызывает стресс. А если позитивная реакция так и не обрушивается на каждого мнящего себя блогером, то тут и до депрессии недалеко.

Еще одним бичом современности стали обсессивно-компульсивные расстройства. Пока нет исследований, что смартфоны их вызывают, но то, что приводят к появлению некоторых симптомов, — очевидно. Например, у людей проявилась номофобия (от no-mobile-phone phobia) — боязнь лишиться доступа к смартфону. Ну, а в зависимости от интернет-общения можно не сомневаться. Поколению миллениалов проще общаться при помощи смайлов и коротких сообщений в мессенджерах, чем с глазу на глаз.

Нередко у пользователей смартфонов специалисты выявляют синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ежедневно дети и подростки, у которых мозг и психика еще до конца не сформированы, буквально тонут в океане информации. Они просто физически не способны проанализировать все поступающие данные, «уложить» их в своей голове, выделить важное, отфильтровать. В результате реальная жизнь их пугает. Неспособность больше четверти часа концентрироваться на чем-либо — достаточно частое явление в современном мире.

Шизоидные расстройства

Нет, речь вовсе не идет к тому, что гаджеты вызывают шизофрению. Просто в онлайн-мире общение эмоционально, концентрированно. Чтобы выразить свое мнение, можно просто поставить лайк или дизлайк. В более сложных случаях выбрать один из 4-5 вариантов ответа в опросе. Не нужно формулировать мысль, не нужно подыскивать аргументы. В связи с этим в некоторой мере атрофируется способность вербального общения.

В случае с играми ситуация тоже непростая. Пользователи в короткий момент времени испытывают целую гамму эмоций: волнение при неожиданном появлении противника, радость от победы, горечь от поражения, разочарование от неполучения очередной ачивки. Не так уж просто вовремя остановиться, чтобы не уйти в этот яркий и насыщенный мир с головой. В результате клиенты психологов, а в сложных случаях уже пациенты психиатров, жалуются, что реальный окружающий мир кажется им слишком серым, слишком медленным и слишком скучным.

Снижение умственных способностей

Почти каждый из нас слышал такой псевдодиагноз как топографический критинизм. Его «ставили» людям, неспособным найти нужную улицу в городе или самостоятельно выйти из какой-нибудь рощицы. Сейчас ситуация только усугубилась. Современному человеку не нужно в принципе искать ориентиры, запоминать дорогу или продумывать маршрут. GPS-навигатор все сделает за него.

Еще одной проблемой стала неспособность самостоятельного поиска информации и ее запоминания. Зачем запоминать прилагательные-исключения в русском языке или длинный список неправильных глаголов в английском? Всегда же можно в мгновение ока загуглить нужную информацию. Все это привело к значительному снижению обучаемости.

Да, картина в целом нарисовалась нерадостная, но, как любят говорить медики, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Вряд ли стоит отказываться от гаджетов совсем, но стоит периодически напоминать себе о том, что в реальном мире тоже много всего интересного.