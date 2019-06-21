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Врач назвала главный способ обнаружить рак своевременно 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Врачъ» в Ростове-на-Дону Ирина Перепечай рассказала о важности регулярного обследования в медучреждениях.
По словам специалиста, проходить программу диспансеризации, в частности, УЗИ, нужно каждому гражданину, особенно после 40 лет. Это позволит своевременно обнаружить онкологические болезни.
— Хотя нередко злокачественные новообразования встречаются и у молодых людей. Например, «молодеет» рак молочной железы. Он встречается и у 25-летних — иногда мы выявляем опухоль во время беременности и кормления, — отметила эксперт.
Существуют также группы риска с повышенной вероятностью онкозаболеваний, в которую входят люди, чьи родственники болели подобными недугами. Этим пациентам необходимо следить за здоровьем особенно пристально.
Еще одним важным фактором помимо наследственности является пережитый стресс, вредные привычки и плохая экология. Врачи в целом рекомендуют думать о своем здоровье с детства.
Стоит отметить, что в настоящее время рак не разделяет людей по полу или возрасту. Опухоль действительно может обнаружиться самым случайным образом. Зафиксированы случаи, когда человек сделал УЗИ брюшной полости, а специалист выявил опухоль почки.
Учитывая эту данность, Перепечай настаивает на безотлагательном и периодическом обследовании.
— Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, — заключила врач. Об этом пишет «Российская газета».
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ЗОЖ , "Российская газета"
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